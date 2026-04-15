Programa de empleo temporal fortalece la economía de Piedras Negras con más de mil plazas

Durante el evento se anunció que este programa generará más de mil empleos directos, ofreciendo oportunidades a personas que buscan incorporarse a actividades productivas y, al mismo tiempo, contribuir al mejoramiento de su comunidad.

PIEDRAS NEGRAS, COAH.– El impulso al empleo y la coordinación entre autoridades fueron los ejes centrales de la visita del gobernador Manolo Jiménez Salinas a Piedras Negras , donde se dio inicio oficial al programa de empleo temporal que beneficiará directamente a la población local.

El diputado local Guillermo Ruiz Guerra destacó que el trabajo conjunto entre los distintos niveles de gobierno se mantiene bajo principios de coordinación, respeto y colaboración, factores clave para obtener resultados tangibles en beneficio de la ciudadanía.

Asimismo, reconoció las acciones emprendidas por el gobernador en materia de inversión, infraestructura y desarrollo social, subrayando el impacto positivo que estos proyectos han tenido tanto a nivel estatal como en Piedras Negras.

En ese sentido, reiteró su respaldo desde el Congreso del Estado para impulsar iniciativas relacionadas con empleo, educación, desarrollo social y seguridad, rubros que consideró prioritarios para el crecimiento de Coahuila.

El programa de empleo temporal permitirá a los beneficiarios participar en diversas actividades enfocadas en el bienestar comunitario, fortaleciendo no solo la economía familiar, sino también el entorno social de la región.

Finalmente, se reafirmó el compromiso de continuar trabajando en equipo para garantizar que tanto Coahuila como Piedras Negras sigan avanzando, apostando por una política basada en resultados y en la suma de esfuerzos entre autoridades y ciudadanía.