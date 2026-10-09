Proponen seguro funerario para taxistas en Piedras Negras

El funcionario explicó que la propuesta surgió de un grupo de concesionarios que, luego de diversos accidentes registrados entre operadores, han mostrado mayor respaldo a iniciativas encaminadas a brindar seguridad social y protección a quienes trabajan al volante.

PIEDRAS NEGRAS, COAH.- Concesionarios del transporte público en Piedras Negras analizan impulsar un seguro de gastos funerarios para operadores y operadoras de taxi, con una aportación estimada de 50 pesos mensuales, informó el secretario del Ayuntamiento, Daniel Aguilar.

Señaló que ya existen acercamientos con representantes del sector y con funcionarios de la Secretaría del Ayuntamiento para conocer los alcances de la propuesta, por lo que únicamente falta recibir el planteamiento formal por escrito y la cotización correspondiente.

La intención, se dijo, es presentar el proyecto ante el próximo Consejo de Transporte para que sea analizado y, en caso de ser aprobado, pueda incorporarse al convenio correspondiente al próximo año. El secretario consideró que el costo sería simbólico frente a los beneficios que podría representar para los operadores y sus familias.

Explicó que, a diferencia de otros esquemas que se han planteado como voluntarios, en este caso la propuesta sería que el beneficio se establezca de manera obligatoria para todos los operadores, una vez que sea validado por el Consejo de Transporte.

Agregó que, en principio, no sería necesario llevar el tema a Cabildo, debido a que corresponde al Consejo de Transporte analizar y validar este tipo de acuerdos dentro del funcionamiento del sector.