Refuerzan autoridades sanitarias acciones contra la tuberculosis en Piedras Negras

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Piedras Negras
/ 26 marzo 2026
    Refuerzan autoridades sanitarias acciones contra la tuberculosis en Piedras Negras
    Iván Alejandro Moscoso González, subsecretario de Prevención y Control de Enfermedades. JOSUÉ RODRÍGUEZ

Las actividades están dirigidas tanto al personal médico como a la población en general

PIEDRAS NEGRAS, COAH.- En el marco del Día Internacional de la Lucha contra la Tuberculosis, conmemorado el pasado 24 de marzo, autoridades de salud intensificaron las acciones de concientización dirigidas tanto al personal médico como a la población en general, informó el subsecretario de Prevención y Control de Enfermedades, Iván Alejandro Moscoso González.

Estas acciones se llevan a cabo de manera coordinada entre la Secretaría de Salud, a través del programa de Tuberculosis de la Jurisdicción Sanitaria, y el programa binacional, con presencia en la mayoría de las ciudades fronterizas del país.

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Las jornadas tienen como objetivo principal sensibilizar sobre la importancia de la detección oportuna de esta enfermedad, que continúa siendo un problema de salud pública en diversos países. Autoridades sanitarias subrayaron que la tuberculosis puede ser controlada si se identifica a tiempo, por lo que las pláticas y actividades buscan fomentar la detección temprana y el acceso inmediato al tratamiento.

Asimismo, se destacó que la enfermedad se presenta en prácticamente todos los países y que su incidencia está vinculada a factores socioeconómicos y demográficos, lo que obliga a mantener una vigilancia constante.

De acuerdo con datos compartidos durante las actividades, en México se registran alrededor de mil 700 casos al año. Tras la pandemia, se observó un incremento, derivado de la interrupción de servicios médicos y otras condiciones globales.

Finalmente, se informó que los servicios de salud trabajan en la reactivación de estrategias para disminuir la incidencia y la mortalidad, mediante un esfuerzo conjunto entre instituciones públicas y privadas, con el propósito de brindar atención oportuna a la población.

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Josué Rodríguez

Josué Rodríguez

Reportero con más de 35 años cubriendo temas de migración y seguridad en la frontera de Coahuila. Actualmente informando sobre el acontecer en los municipios de Allende, Zaragoza, Villa Unión, Jiménez, Acuña, Morelos, Nava, Hidalgo, Guerrero y Piedras Negras.

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