Designan a nuevos embajadores de la amistad en Piedras Negras y Eagle Pass

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Piedras Negras
/ 25 marzo 2026
    Designan a nuevos embajadores de la amistad en Piedras Negras y Eagle Pass
    Ambos galardonados resaltaron la importancia de fortalecer la convivencia y la solidaridad. JOSUÉ RODRÍGUEZ

Raúl Hernández Elizalde y Rosa Margarita Estrada Garza, distinguidos como Mr. y Mrs. Amigo 2026

PIEDRAS NEGRAS, COAH.- En el marco del Festival Internacional de la Amistad, Raúl Hernández Elizalde fue nombrado Mr. Amigo 2026 por Piedras Negras, mientras que, por parte de Eagle Pass, la distinción recayó en la empresaria Rosa Margarita Estrada Garza como Mrs. Amigo 2026.

Hernández Elizalde expresó que este reconocimiento representa una parte significativa de su vida en la ciudad y del trabajo realizado en favor de la convivencia y la amistad. “Disfruto este momento porque no es sencillo recibir un galardón de este tipo. Aunque no sé si lo merezco, continuaré trabajando y apoyando a la ciudadanía hasta donde me sea posible”, señaló.

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El homenajeado destacó que el nombramiento lo motiva a redoblar esfuerzos y mantener su compromiso con acciones que fortalezcan los lazos sociales y promuevan valores como la solidaridad y el compañerismo. Recordó que, desde pequeño, recibió el ejemplo de sus padres y su familia, quienes le inculcaron el servicio a los demás y la importancia de mantenerse cercano a la gente. “La amistad es parte esencial de mi vida y seguiré promoviendo la unión en la comunidad”, reiteró.

Por su parte, Rosa Margarita Estrada Garza manifestó su sorpresa al recibir la distinción. “Nunca lo esperé; mi trabajo no está enfocado en buscar reconocimientos, pero me alegra mucho esta oportunidad”, comentó. La empresaria subrayó que este galardón representa un impulso para continuar con sus actividades de apoyo social y fortalecimiento de la convivencia.

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“Gracias a Dios ayudamos”, expresó al referirse a las acciones solidarias que ha impulsado a lo largo de su trayectoria. Asimismo, agradeció el respaldo de quienes la rodean y aseguró que seguirá apoyando iniciativas que promuevan la amistad y la colaboración entre la ciudadanía.

Finalmente, se informó que el tradicional Abrazo de la Amistad, en su edición número 64, se llevará a cabo este jueves en el Puente Internacional I, en un horario de 18:00 a 20:00 horas. Por tal motivo, el cruce permanecerá cerrado a partir de las 16:00 horas.

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Josué Rodríguez

Josué Rodríguez

Reportero con más de 35 años cubriendo temas de migración y seguridad en la frontera de Coahuila. Actualmente informando sobre el acontecer en los municipios de Allende, Zaragoza, Villa Unión, Jiménez, Acuña, Morelos, Nava, Hidalgo, Guerrero y Piedras Negras.

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