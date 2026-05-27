Refuerzan seguridad en planteles de Coahuila con estrategias de proximidad y prevención

PIEDRAS NEGRAS, COAH.- En un esfuerzo por consolidar el modelo de seguridad en la entidad, el Fiscal General de Coahuila , Federico Fernández Montañez, encabezó una jornada de proximidad e intercambio con estudiantes en las instalaciones del CECyTEC de esta ciudad.

Durante el encuentro, el funcionario subrayó que la participación ciudadana y la atención oportuna a la juventud son piezas clave para mantener la paz social. Fernández Montañez informó que estas visitas forman parte de una estrategia integral y permanente implementada en las cinco regiones del estado.

En los últimos seis meses, las autoridades han visitado alrededor de 20 planteles educativos, logrando incorporar a entre 5 mil y 6 mil jóvenes a las redes ciudadanas de seguridad.

“Traemos dinámicas muy padres para involucrar a los alumnos en cuidar Coahuila, en la prevención de drogas y, sobre todo, en la prevención del suicidio”, señaló el fiscal, enfatizando que también se brindan herramientas preventivas en materia de violencia de género para estudiantes y maestras.

Sobre recientes operativos en el norte del estado, Fernández Montañez reconoció el trabajo coordinado de las corporaciones municipales, estatales y federales —incluyendo al Ejército y la Guardia Nacional—, las cuales actúan bajo un protocolo estricto diseñado por el Ejecutivo estatal para contener cualquier situación de riesgo.

Asimismo, respondió a las críticas de actores políticos que asocian el número de cateos y decomisos con una supuesta vulnerabilidad en la entidad:

“Por eso Coahuila está seguro. Los aseguramientos, cateos y detenciones son parte de una estrategia de inteligencia en campo y gabinete. Hay que tomar las cosas de quien vienen”, reviró.

El Fiscal explicó que, de acuerdo con los datos de inteligencia obtenidos en coordinación con las autoridades federales, la mayor parte de la droga y el armamento incautado en territorio coahuilense no tiene como destino el mercado local, sino que se encuentra en tránsito hacia otras regiones del país o el extranjero.

COAHUILA, EL ESTADO MÁS SEGURO DEL PAÍS

El funcionario señaló que estas acciones forman parte de la estrategia integral de prevención y coordinación interinstitucional implementada en la entidad para fortalecer la seguridad y mantener operativos de vigilancia en las distintas regiones del estado.