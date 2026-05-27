Empresas de Alemania, EU y Canadá exploran inversiones en Coahuila

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    Empresas de Alemania, EU y Canadá exploran inversiones en Coahuila
    Una comitiva integrada por 20 empresas alemanas especializadas en proveeduría automotriz y herramientas visitó la región como parte de las gestiones de atracción de inversiones. ARCHIVO

Empresas ya establecidas analizan ampliar sus operaciones, escenario que podría traducirse en un incremento de empleos y nuevas inversiones para la entidad

PIEDRAS NEGRAS, COAH. - La Oficina de Promoción Económica y Turística de Coahuila, ProCoahuila, reporta un panorama alentador para la llegada de nuevas inversiones al estado. El interés de corporativos extranjeros en sectores clave como la manufactura y la industria automotriz ha marcado un repunte en las gestiones de atracción de capital.

Sofía Teresa Delgadillo Díaz, directora del organismo, explicó que las recientes misiones comerciales han abierto puertas con compañías internacionales, algunas de las cuales ya realizaron visitas técnicas para conocer de primera mano la infraestructura logística y las condiciones operativas que ofrece la región.

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Además, firmas que ya operan en Coahuila analizan proyectos de expansión, lo que podría traducirse en más oportunidades de empleo para la población local.

Aunque el entorno económico en Norteamérica mantiene cierta cautela, la funcionaria subrayó que la dinámica de acercamientos empresariales ha sido más activa que en meses anteriores. “Es claro que muchas compañías esperan la revisión del T-MEC, pero hemos recibido delegaciones de Canadá, Estados Unidos y Alemania, algo que no ocurría desde hace tiempo”, señaló.

La llegada de una comitiva integrada por 20 empresas alemanas especializadas en proveeduría automotriz y herramientas refuerza la expectativa de que, una vez que exista mayor certidumbre jurídica sobre las reglas de origen, los flujos de inversión hacia Coahuila podrían acelerarse significativamente.

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Josué Rodríguez

Josué Rodríguez

Reportero con más de 35 años cubriendo temas de migración y seguridad en la frontera de Coahuila. Actualmente informando sobre el acontecer en los municipios de Allende, Zaragoza, Villa Unión, Jiménez, Acuña, Morelos, Nava, Hidalgo, Guerrero y Piedras Negras.

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