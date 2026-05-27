Empresas de Alemania, EU y Canadá exploran inversiones en Coahuila

PIEDRAS NEGRAS, COAH. - La Oficina de Promoción Económica y Turística de Coahuila, ProCoahuila, reporta un panorama alentador para la llegada de nuevas inversiones al estado. El interés de corporativos extranjeros en sectores clave como la manufactura y la industria automotriz ha marcado un repunte en las gestiones de atracción de capital.

Sofía Teresa Delgadillo Díaz, directora del organismo, explicó que las recientes misiones comerciales han abierto puertas con compañías internacionales, algunas de las cuales ya realizaron visitas técnicas para conocer de primera mano la infraestructura logística y las condiciones operativas que ofrece la región.