Refuerzan vigilancia en ranchos de Guerrero tras reportes de caza furtiva

GUERRERO, COAH.- El municipio de Guerrero informó que recientemente se registraron dos denuncias por robo en ranchos de la región, hechos que ya son investigados por las autoridades competentes.

El alcalde Mario Cedillo Infante señaló que los incidentes fueron abordados en una reunión regional de seguridad con la participación de la Fiscalía, la Guardia Nacional, el Ejército Mexicano, la Policía Estatal y la Policía Municipal, con el propósito de coordinar acciones frente a esta problemática.

TE PUEDE INTERESAR: Coahuila: disminuye la cacería en los últimos 30 años; actividad pierde seguidores

De acuerdo con el edil, los reportes están relacionados con casos de caza furtiva, en los que personas ingresaron ilegalmente a propiedades privadas para realizar el corte de venado. Las denuncias fueron presentadas formalmente ante el Palacio de Justicia.

Aunque aún no se ha determinado el monto de las pérdidas, algunos propietarios podrían haber sufrido afectaciones económicas. La Fiscalía será la encargada de establecer los daños conforme avancen las investigaciones.

Ante esta situación, el municipio reforzó los rondines de vigilancia en las zonas rurales, especialmente en la franja que conecta Guerrero con Hidalgo, con el objetivo de garantizar la seguridad en ranchos y áreas cinegéticas.

El Alcalde aclaró que, hasta el momento, no se ha encontrado relación con la delincuencia organizada, sino que se trata de cazadores furtivos locales que ingresaron sin autorización.

Finalmente, aseguró que existe coordinación entre los tres órdenes de gobierno para mantener la seguridad en la región y brindar confianza tanto a los rancheros como a los visitantes que acuden a la zona cinegética del municipio.