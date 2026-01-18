Coahuila: disminuye la cacería en los últimos 30 años; actividad pierde seguidores

En el estado de Coahuila, la práctica de la cacería ha registrado una disminución considerable durante las últimas décadas, informó Sergio Marines, director de Protección de la Fauna Mexicana A. C. (Profauna).

El directivo explicó que tras casi 30 años de dedicarse a la profesión de la conservación, ha percibido que el interés por esta actividad ha ido a la baja, así como los reportes de personas que realizan estas prácticas de manera ilegal en la entidad.

“Tengo ya casi 30 años dedicado a esta profesión y era mucho más común antes. Hace de más de 25 años, era más común ver gente cazando ilegalmente como que es una actividad que ha perdido muchos seguidores y que cada vez es menos”, afirmó el director.

Asimismo, detalló que a diferencia de lo que ocurría en años anteriores, hoy en día se escucha mucho menos de cazadores activos y mucho menos de la cacería furtiva en las diferentes zonas del estado.

Respecto a la legalidad de esta práctica, Marines expuso que a nivel nacional la cacería se encuentra regulada por la federación en el centro de la república por la Dirección General de Vida Silvestre de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT) aunque en el estado existe un acuerdo especial.

“En el caso de Coahuila, se firmó un convenio con la federación para que la administración se llevara a cabo de forma estatal y se le concedió ese derecho, entonces aunque siguen respetándose las leyes federales los trámites se hacen de forma local aquí en el estado”, señaló el entrevistado.

En cuanto a los requisitos para quienes todavía practican esta actividad, el titular de Profauna comentó que se requiere de un permiso con costo económico, además de cumplir con ciertos requisitos y temporadas que se restringen según la especie.

Sobre los precios de los permisos, Marines expuso que varían de forma importante dependiendo de qué animal se trate, pues existen especies con un alto valor comercial y otras que son más económicas.

“Hay unos muy, muy caros que tiene valores de miles de pesos como son en el caso del borrego cimarrón y hay unos muy baratos que son por ejemplo en el caso de paloma de alas blancas o paloma huilota que son muy baratos también”, comentó.

En relación a la temporada del venado, se precisó que esta ocurre durante el otoño e invierno, que es cuando los machos tienen sus astas, siendo esto lo que se busca para la comercialización deportiva.

El director también hizo hincapié en que existe el derecho a la cacería de autoconsumo para todos los mexicanos, lo cual permite matar animales o consumir plantas para el uso personal de las personas.

Sobre el riesgo de extinción, Marines aclaró que el venado cola blanca no se encuentra en esta situación, sino que por el contrario, la cacería regulada ha servido para financiar la conservación en el norte de Coahuila y el sur de Texas.

“Gracias a esos esfuerzos de cacería se han podido patrocinar muchos esfuerzos de conservación que incluso en Texas han llevado a que existan unas muy buenas poblaciones de venado cola blanca”, expuso.

Por otro lado, se informó que en el norte del estado existen ranchos cinegéticos especializados, sin embargo, tener el permiso no faculta al cazador a entrar en cualquier sitio, sino que debe contar con la anuencia del dueño.

“No es que con el permiso pueda cazar yo donde quiera, tengo que tener el permiso del propietario para poder cazar en su propiedad”, señaló Marines.

Finalmente, el directivo de Profauna reiteró que la cacería furtiva y el interés general por cazar animales ha disminuido en comparación a lo que se vivía hace 25 años en Coahuila, donde era más común detectar estas irregularidades.

“Cada vez he escuchado menos de cazadores y mucho menos de cacería furtiva”, concluyó.