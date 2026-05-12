Resguardan a niña de 2 años hallada sola en las calles de Piedras Negras

El reporte inicial se generó a través del sistema de emergencias 911, lo que derivó en un operativo policiaco en el callejón Zaragoza, donde fue encontrada la menor sola, dentro de una carriola, sin la presencia de algún adulto responsable en el sitio.

PIEDRAS NEGRAS, COAH.- Una niña de 2 años fue puesta bajo resguardo de la Procuraduría Municipal de los Niños, Niñas y la Familia (Pronnif) en Piedras Negras, luego de ser localizada sin supervisión en la vía pública durante la madrugada del 10 de mayo, en hechos ocurridos en el sector Buena Vista Sur.

De acuerdo con información recabada en la investigación, la menor fue identificada tras su localización en la calle, donde vecinos alertaron sobre su presencia en condiciones de abandono. Ante la situación, elementos de seguridad procedieron a asegurarla y trasladarla bajo resguardo de la autoridad competente.

La Procuraduría Municipal inició de inmediato las diligencias correspondientes, mientras que el caso fue turnado a la subprocuraduría de Pronnif Coahuila Región Norte Uno, encabezada por Edith Hernández Pérez, quien confirmó que la menor permanecerá bajo protección institucional mientras se determina su situación legal y familiar.

Dentro de las primeras indagatorias, trascendió que el padre de la menor, identificado como Leonardo ¨N¨, la habría dejado en el exterior del domicilio mientras se encontraba dentro de una convivencia con motivo del Día de las Madres, en la que había presencia de música en vivo. Sin embargo, la menor permanecía sin vigilancia al momento del hallazgo.

Las autoridades señalaron que la madre, identificada como Ruth ¨N¨, y el padre de la menor se encuentran separados y comparten la custodia, con periodos de convivencia alternados que van de tres semanas a un mes. Esta situación también forma parte del análisis que realiza la autoridad para definir las condiciones legales de cuidado.

Pronnif informó que existe un antecedente de conflicto familiar previo, por lo que se revisará el entorno completo antes de determinar si la menor puede ser reintegrada con algún familiar. También se evalúan medidas legales en coordinación con instancias de defensoría jurídica para establecer convivencias y obligaciones alimentarias.

(Con información de medios locales)