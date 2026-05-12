Vinculan a proceso a hombre asegurado con droga durante cateo en Coahuila

De acuerdo con la información contenida en la carpeta de investigación, la detención ocurrió durante la ejecución de una orden de cateo en un inmueble ubicado sobre la carretera federal 40. En el operativo participaron elementos de la Policía Federal Ministerial, quienes ingresaron al domicilio autorizado por un juez de Control.

TORREÓN, COAH.- Un hombre identificado como José “N” fue vinculado a proceso por su probable participación en un delito contra la salud, luego de ser detenido durante un cateo realizado en el municipio de San Pedro de las Colonias, Coahuila , donde se le aseguraron diversas sustancias ilícitas.

En el lugar, las autoridades localizaron y aseguraron 45 pastillas de clorhidrato de metilfenidato, 45 pastillas de clobenzorex y 113 gramos de clorhidrato de metanfetamina. Tanto el detenido como la droga fueron puestos a disposición del Ministerio Público Federal en la entidad, donde se integró la carpeta de investigación correspondiente.

Con los elementos recabados, la autoridad ministerial solicitó la audiencia inicial con detenido. Durante la diligencia, un juez federal determinó vincular a proceso a José “N” por su probable responsabilidad en la posesión de narcóticos, específicamente metanfetamina, metilfenidato y clobenzorex.

Como parte de las medidas cautelares, el juez determinó prisión preventiva oficiosa, mientras que se estableció un plazo de tres meses para el cierre de la investigación complementaria, periodo en el que se deberán reunir más elementos sobre el caso.