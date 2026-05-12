Vinculan a proceso a hombre asegurado con droga durante cateo en Coahuila

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Torreón
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    Vinculan a proceso a hombre asegurado con droga durante cateo en Coahuila
    Durante la intervención, José “N” fue detenido en el sitio y posteriormente puesto a disposición de las autoridades ministeriales para su situación legal correspondiente. ESPECIAL

La autoridad judicial estableció un plazo de tres meses para el cierre de la investigación complementaria, periodo en el que se reunirán más elementos sobre el caso

TORREÓN, COAH.- Un hombre identificado como José “N” fue vinculado a proceso por su probable participación en un delito contra la salud, luego de ser detenido durante un cateo realizado en el municipio de San Pedro de las Colonias, Coahuila, donde se le aseguraron diversas sustancias ilícitas.

De acuerdo con la información contenida en la carpeta de investigación, la detención ocurrió durante la ejecución de una orden de cateo en un inmueble ubicado sobre la carretera federal 40. En el operativo participaron elementos de la Policía Federal Ministerial, quienes ingresaron al domicilio autorizado por un juez de Control.

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En el lugar, las autoridades localizaron y aseguraron 45 pastillas de clorhidrato de metilfenidato, 45 pastillas de clobenzorex y 113 gramos de clorhidrato de metanfetamina. Tanto el detenido como la droga fueron puestos a disposición del Ministerio Público Federal en la entidad, donde se integró la carpeta de investigación correspondiente.

Con los elementos recabados, la autoridad ministerial solicitó la audiencia inicial con detenido. Durante la diligencia, un juez federal determinó vincular a proceso a José “N” por su probable responsabilidad en la posesión de narcóticos, específicamente metanfetamina, metilfenidato y clobenzorex.

Como parte de las medidas cautelares, el juez determinó prisión preventiva oficiosa, mientras que se estableció un plazo de tres meses para el cierre de la investigación complementaria, periodo en el que se deberán reunir más elementos sobre el caso.

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Brissey Patiño

Brissey Patiño

Licenciada en Ciencias de la Comunicación con especialidad en Producción de Medios, me he desempeñado como editora web, de contenido regional, en la sección de Saltillo y anteriormente como community manager. He tomado diversos talleres y cursos relacionados con periodismo, herramientas digitales, derechos humanos y violencia de género incluyendo capacitaciones impartidas por Amnistía Internacional, Fábrica de Periodismo y la Fiscalía General del Estado de Coahuila. Tengo interés en temas como redes sociales, edición de vídeos, música, sociología y literatura.

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