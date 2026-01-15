Riña entre choferes deja a operador grave y hospitalizado en Piedras Negras

PIEDRAS NEGRAS, COAH.– Un conflicto entre empleados de una empresa dedicada al traslado de personal terminó en un hecho violento la noche del martes, luego de que uno de los trabajadores resultara severamente lesionado tras ser agredido por un compañero, situación que obligó a su traslado inmediato a un hospital de Piedras Negras.

La persona afectada fue identificada como Antonio ¨N¨, de 55 años de edad, quien se desempeña como operador de unidades de transporte de personal. De acuerdo con la información proporcionada por familiares, el hombre fue atacado durante una disputa laboral por otro trabajador de la misma empresa, un joven de aproximadamente 24 años, también operador, cuya identidad no fue revelada.

TE PUEDE INTERESAR: Universidad Politécnica de Piedras Negras refuerza promoción y consolida su modelo bilingüe

El altercado ocurrió al interior del centro de trabajo, donde ambos empleados se encontraban desempeñando sus funciones. Durante la agresión, Antonio ¨N¨ sufrió golpes severos que le provocaron lesiones de consideración, particularmente en el rostro. Familiares indicaron que, debido a la gravedad del impacto, existe el riesgo de que el lesionado pierda la visión en uno de sus ojos, por lo que su estado de salud fue reportado como delicado.

Tras la riña, fueron los propios compañeros de trabajo quienes auxiliaron al operador herido y lo trasladaron por sus propios medios a un nosocomio, donde quedó bajo observación médica especializada. Hasta el momento, no se ha informado si el presunto agresor fue asegurado en el lugar de los hechos.

Posteriormente, elementos de Seguridad Pública Municipal acudieron al sitio para tomar conocimiento de lo ocurrido y recabar los primeros datos relacionados con la agresión. Las autoridades realizaron las diligencias iniciales y orientaron tanto al afectado como a sus familiares sobre los pasos legales a seguir.

De acuerdo con la información disponible, se recomendó a la víctima acudir ante el Ministerio Público para interponer la denuncia correspondiente, con el fin de que se inicie una carpeta de investigación y se determinen las responsabilidades legales derivadas del caso.

(Con información de medios locales)