Universidad Politécnica de Piedras Negras refuerza promoción y consolida su modelo bilingüe

PIEDRAS NEGRAS, COAH.- Con el arranque del nuevo cuatrimestre, la Universidad Politécnica de Piedras Negras inició también los preparativos para su próximo proceso de promoción y captación de estudiantes, el cual se intensificará durante febrero y marzo, informó el rector Raúl Vela Erhard.

El directivo explicó que la institución realiza dos exámenes de ingreso al año, dirigidos a jóvenes egresados de nivel medio superior, programados en abril y julio. El de abril suele registrar la mayor demanda, por lo que ya se afinan estrategias y logística para atender el creciente interés de los aspirantes.

Vela Erhard subrayó que la promoción es esencial para el crecimiento de la universidad, pues permite atraer nuevos talentos y fortalecer la matrícula. En este sentido, destacó que se trabaja de manera constante para difundir la oferta académica y los beneficios que distinguen a la institución.

Entre los principales atractivos, mencionó la incorporación de la modalidad de Técnico Superior Universitario, que se suma al modelo bilingüe característico de la universidad. Esta opción brinda a los estudiantes una formación más flexible y alineada con las necesidades del sector productivo.

El rector aseguró que actualmente la institución mantiene buenos niveles de ocupación, aunque el reto es preservar la calidad académica y seguir motivando a los jóvenes para que elijan a la Universidad Politécnica de Piedras Negras como su primera opción de estudios superiores.

De cara a 2026, Vela Erhard adelantó que uno de los objetivos será fortalecer la enseñanza del idioma inglés mediante la actualización de planes de estudio y el impulso a la docencia bilingüe, al considerarlo un elemento clave en la formación profesional de los estudiantes.