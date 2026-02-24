Riña entre familiares termina en intento de homicidio en Piedras Negras

Piedras Negras
/ 24 febrero 2026
    Riña entre familiares termina en intento de homicidio en Piedras Negras
    El joven de 26 años fue ingresado de urgencia al Hospital General Salvador Chavarría tras presentar una herida abdominal grave. ARCHIVO

El presunto agresor fue detenido tras el ataque y podría enfrentar cargos por tentativa de homicidio

PIEDRAS NEGRAS, COAH.- Un joven de 26 años permanece en estado crítico luego de ser atacado con arma blanca en hechos ocurridos el sábado por la tarde en la colonia Gobernadores, en Piedras Negras. El caso es investigado como tentativa de homicidio, mientras autoridades ministeriales recaban pruebas para solicitar una orden judicial contra el presunto responsable.

La víctima fue identificada como José ¨N¨, quien sufrió una herida penetrante en el abdomen que puso en riesgo su vida. De acuerdo con los primeros datos, el agresor sería su concuño, Rafael “N”, alias “El Rafa”, señalado como quien presuntamente lo lesionó durante el altercado.

TE PUEDE INTERESAR: Pide obispo de Piedras Negras por las víctimas de la violencia y la ‘conversión’ de los delincuentes

Tras el ataque, paramédicos del Cuerpo de Bomberos localizaron al herido cerca de una gasolinera ubicada sobre la carretera federal 57, a la altura de la Delegación Venustiano Carranza, en el municipio de Nava. El joven presentaba una lesión abdominal con exposición de órganos, por lo que fue estabilizado en el lugar y trasladado de urgencia al Hospital General Salvador Chavarría.

En el nosocomio fue ingresado en condición delicada y preparado para intervención quirúrgica. Su estado de salud fue reportado como grave, permaneciendo bajo atención médica especializada.

Derivado de estos hechos, se dio aviso a las autoridades ministeriales. Elementos de la Policía de Investigación Criminal comenzaron la integración de la carpeta correspondiente, recopilando testimonios y otros medios de prueba para sustentar la acusación.

La Fiscalía del Estado entrevistó a personas que presenciaron la agresión, así como a posibles testigos clave, con el objetivo de esclarecer la mecánica de los hechos y determinar responsabilidades. Con base en la información recabada, se prevé solicitar ante un juez un mandamiento judicial por el delito de tentativa de homicidio.

En el marco de las investigaciones, elementos de Seguridad Pública realizaron la detención de Rafael “N”, quien presuntamente estaría vinculado al ataque. El detenido quedó a disposición de las autoridades competentes mientras se define su situación jurídica.

(Con información de medios locales)

Brissey Patiño

Brissey Patiño

Licenciada en Ciencias de la Comunicación con especialidad en Producción de Medios, me he desempeñado como editora web, de contenido regional, en la sección de Saltillo y anteriormente como community manager. He tomado diversos talleres y cursos relacionados con periodismo, herramientas digitales, derechos humanos y violencia de género incluyendo capacitaciones impartidas por Amnistía Internacional, Fábrica de Periodismo y la Fiscalía General del Estado de Coahuila. Tengo interés en temas como redes sociales, edición de vídeos, música, sociología y literatura.

