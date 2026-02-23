Coahuila, sin presencia del CJNG ni de otros grupos criminales; descartan efecto por caída del ‘Mencho’

En Coahuila ningún grupo del crimen organizado mantiene una presencia consistente o permanente, sostuvo el experto en crimen organizado, Víctor Manuel Sánchez Valdés, quien descartó afectaciones al estado ante una posible fragmentación del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) tras la muerte de su líder, Nemesio “El Mencho” Oseguera.

De acuerdo con el mapa de control territorial de los cárteles mexicanos, que en 2025 publicó el periodista Ioan Grillo, Coahuila figura entre los pocos estados del país donde los grandes grupos del crimen organizado no mantienen presencia.

El análisis ubica al Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) y al Cártel de Sinaloa (CDS) como las organizaciones con mayor expansión nacional e internacional. El CJNG es señalado como el grupo con más integrantes, al concentrar alrededor del 17.9 por ciento del total de miembros de los cárteles mexicanos. Surgió tras una escisión del Cártel del Milenio y ha sido vinculado a diversos hechos de alto impacto.

El pasado domingo se informó del abatimiento de Nemesio Oseguera, líder de esta agrupación criminal, lo que derivó en disturbios en diversas entidades. En el caso de Coahuila, se tomaron acciones para blindar los límites con otros estados.

Sánchez Valdés, doctor en Políticas Públicas y especialista en seguridad, afirmó que en Coahuila no existe presencia permanente ni consistente de ningún cártel. En específico sobre el CJNG, afirmó que nunca ha habido presencia de éste en la entidad, aunque en el pasado sí operaron otros como el Cartel del Golfo, los Zetas y el Cártel de Sinaloa.

Añadió que en la década de los noventa e inicios de 2000, también se podía hablar de presencia del Cártel de Juárez, pero sostuvo que en los últimos años ninguna organización criminal mantiene operación activa y permanente en la entidad.

En contraste, señaló que en estados vecinos como Zacatecas y San Luis Potosí existe presencia importante del CJNG, mientras que en Chihuahua es baja y se concentra principalmente en Ciudad Juárez, sin extenderse a los municipios colindantes con Coahuila.

Sobre la posibilidad de que una eventual fragmentación del CJNG tras la muerte de su líder genere violencia en la entidad, Sánchez consideró que los primeros impactos se registrarían en estados donde el grupo opera con mayor intensidad, como Jalisco, Michoacán, Guerrero, Colima, Nayarit y Guanajuato.

“No es que en primera instancia esta afectación llegue a Coahuila, es decir, tendrían que pasar muchos sucesos para que llegue a Coahuila”, indicó.

El especialista atribuyó la situación actual a un proceso iniciado hace tres sexenios, cuando se expulsó a organizaciones criminales del estado y se depuraron corporaciones policiales. Señaló que la política de cero tolerancia y el fortalecimiento institucional han sido clave para impedir el regreso de estos grupos.

Explicó que replicar este modelo en otras entidades resulta complejo debido a los niveles de penetración del crimen organizado en instituciones y estructuras locales y subrayó que la confianza ciudadana es un elemento central en la estrategia de seguridad, ya que permite fortalecer la denuncia y la colaboración social.