Coahuila, sin presencia del CJNG ni de otros grupos criminales; descartan efecto por caída del ‘Mencho’

+ Seguir en Seguir en Google
Coahuila
/ 23 febrero 2026
    Coahuila, sin presencia del CJNG ni de otros grupos criminales; descartan efecto por caída del ‘Mencho’
    En Coahuila, autoridades blindaron todas las entradas al estado para evitar el ingreso de criminales. HÉCTOR GARCÍA

De acuerdo con especialistas, una posible fragmentación del Cártel Jalisco Nueva Generación tendrá afectaciones antes en otras entidades

En Coahuila ningún grupo del crimen organizado mantiene una presencia consistente o permanente, sostuvo el experto en crimen organizado, Víctor Manuel Sánchez Valdés, quien descartó afectaciones al estado ante una posible fragmentación del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) tras la muerte de su líder, Nemesio “El Mencho” Oseguera.

De acuerdo con el mapa de control territorial de los cárteles mexicanos, que en 2025 publicó el periodista Ioan Grillo, Coahuila figura entre los pocos estados del país donde los grandes grupos del crimen organizado no mantienen presencia.

TE PUEDE INTERESAR: De John Dillinger a ‘El Mencho’: los criminales atrapados ‘por amor’

El análisis ubica al Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) y al Cártel de Sinaloa (CDS) como las organizaciones con mayor expansión nacional e internacional. El CJNG es señalado como el grupo con más integrantes, al concentrar alrededor del 17.9 por ciento del total de miembros de los cárteles mexicanos. Surgió tras una escisión del Cártel del Milenio y ha sido vinculado a diversos hechos de alto impacto.

El pasado domingo se informó del abatimiento de Nemesio Oseguera, líder de esta agrupación criminal, lo que derivó en disturbios en diversas entidades. En el caso de Coahuila, se tomaron acciones para blindar los límites con otros estados.

Sánchez Valdés, doctor en Políticas Públicas y especialista en seguridad, afirmó que en Coahuila no existe presencia permanente ni consistente de ningún cártel. En específico sobre el CJNG, afirmó que nunca ha habido presencia de éste en la entidad, aunque en el pasado sí operaron otros como el Cartel del Golfo, los Zetas y el Cártel de Sinaloa.

Añadió que en la década de los noventa e inicios de 2000, también se podía hablar de presencia del Cártel de Juárez, pero sostuvo que en los últimos años ninguna organización criminal mantiene operación activa y permanente en la entidad.

En contraste, señaló que en estados vecinos como Zacatecas y San Luis Potosí existe presencia importante del CJNG, mientras que en Chihuahua es baja y se concentra principalmente en Ciudad Juárez, sin extenderse a los municipios colindantes con Coahuila.

Sobre la posibilidad de que una eventual fragmentación del CJNG tras la muerte de su líder genere violencia en la entidad, Sánchez consideró que los primeros impactos se registrarían en estados donde el grupo opera con mayor intensidad, como Jalisco, Michoacán, Guerrero, Colima, Nayarit y Guanajuato.

“No es que en primera instancia esta afectación llegue a Coahuila, es decir, tendrían que pasar muchos sucesos para que llegue a Coahuila”, indicó.

El especialista atribuyó la situación actual a un proceso iniciado hace tres sexenios, cuando se expulsó a organizaciones criminales del estado y se depuraron corporaciones policiales. Señaló que la política de cero tolerancia y el fortalecimiento institucional han sido clave para impedir el regreso de estos grupos.

Explicó que replicar este modelo en otras entidades resulta complejo debido a los niveles de penetración del crimen organizado en instituciones y estructuras locales y subrayó que la confianza ciudadana es un elemento central en la estrategia de seguridad, ya que permite fortalecer la denuncia y la colaboración social.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


Narcotráfico
Seguridad
A20

Katya González

Katya González

Reportera apasionada, desafiante y polifacética por naturaleza. Egresada de la Universidad Interamericana para el Desarrollo con experiencia en cobertura de política y locales.

NUESTRO CONTENIDO PREMIUM
El movimiento ha ganado visibilidad en redes sociales durante las últimas semanas, generando debate en distintos sectores.

UAdeC impartirá charla sobre movimiento Therian en el marco del Día de la No Discriminación
La Secretaría de Salud activó cercos sanitarios y brigadas de vacunación en colonias donde se detectan casos sospechosos de sarampión.

Aumentan a 66 los casos sospechosos de sarampión en Coahuila; autoridades activan cercos sanitarios
Tras el abatimiento de “El Mencho”, autoridades reforzaron la vigilancia en carreteras y puntos limítrofes con Nuevo León y otras entidades.

‘Es una bendición vivir en Coahuila’; seguimos blindados: Carlos Villarreal
El diputado Jericó Abramo presentó en la Cámara Baja la iniciativa para prohibir cuotas de reinscripción.

Propone Jericó Abramo, diputado por Coahuila, prohibir cuotas de reinscripción en escuelas públicas y privadas
Muere ‘El Mencho’: Empezó la guerra

Muere ‘El Mencho’: Empezó la guerra
Ejército: Temor a ser descubiertos

Ejército: Temor a ser descubiertos
true

México y los riesgos después de la muerte de ‘El Mencho’
true

POLITICÓN: Descabezan cártel en Jalisco... pero no pueden garantizar la seguridad ciudadana; Coahuila responde con blindaje