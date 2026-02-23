Pide obispo de Piedras Negras por las víctimas de la violencia y la ‘conversión’ de los delincuentes

PIEDRAS NEGRAS, COAH.— En sintonía con el llamado de la Conferencia del Episcopado Mexicano (CEM), el obispo de la Diócesis de Piedras Negras, monseñor Alfonso Gerardo Miranda Guardiola, expresó su solidaridad con las víctimas de la violencia que afecta a más de 20 estados del país y elevó sus oraciones por la paz.

El prelado reconoció que, ante el recrudecimiento de la inseguridad, es fundamental que la población se mantenga alerta y actúe con prudencia.

TE PUEDE INTERESAR: Alertan por incremento de infartos en la Región Norte; atienden hasta tres por semana

“Nuestro sentimiento es siempre pedir por el país, pedirle al Señor por la paz y llamar a quienes están cometiendo el mal y dañando a sus hermanos; pedimos por la conversión de su corazón”, señaló.

Miranda Guardiola subrayó que el mensaje de la Iglesia se centra en el respeto absoluto a la persona, sus derechos fundamentales, su dignidad y la vida misma.

Asimismo, recordó que, aunque corresponde a los gobiernos y autoridades garantizar la seguridad, la sociedad civil también tiene la responsabilidad de promover el bien común.