Pide obispo de Piedras Negras por las víctimas de la violencia y la ‘conversión’ de los delincuentes

+ Seguir en Seguir en Google
Piedras Negras
/ 23 febrero 2026
    Pide obispo de Piedras Negras por las víctimas de la violencia y la ‘conversión’ de los delincuentes
    El obispo de la Diócesis de Piedras Negras, Alfonso Gerardo Miranda Guardiola, expresó su solidaridad con las víctimas de la violencia. Archivo

La Iglesia subrayó que, además de las autoridades, la sociedad civil tiene responsabilidad en la construcción del bien común ante la violencia

PIEDRAS NEGRAS, COAH.— En sintonía con el llamado de la Conferencia del Episcopado Mexicano (CEM), el obispo de la Diócesis de Piedras Negras, monseñor Alfonso Gerardo Miranda Guardiola, expresó su solidaridad con las víctimas de la violencia que afecta a más de 20 estados del país y elevó sus oraciones por la paz.

El prelado reconoció que, ante el recrudecimiento de la inseguridad, es fundamental que la población se mantenga alerta y actúe con prudencia.

TE PUEDE INTERESAR: Alertan por incremento de infartos en la Región Norte; atienden hasta tres por semana

“Nuestro sentimiento es siempre pedir por el país, pedirle al Señor por la paz y llamar a quienes están cometiendo el mal y dañando a sus hermanos; pedimos por la conversión de su corazón”, señaló.

Miranda Guardiola subrayó que el mensaje de la Iglesia se centra en el respeto absoluto a la persona, sus derechos fundamentales, su dignidad y la vida misma.

Asimismo, recordó que, aunque corresponde a los gobiernos y autoridades garantizar la seguridad, la sociedad civil también tiene la responsabilidad de promover el bien común.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


Religión
Seguridad
Violencia

Localizaciones


Piedras Negras

Josué Rodríguez

Josué Rodríguez

Reportero con más de 35 años cubriendo temas de migración y seguridad en la frontera de Coahuila. Actualmente informando sobre el acontecer en los municipios de Allende, Zaragoza, Villa Unión, Jiménez, Acuña, Morelos, Nava, Hidalgo, Guerrero y Piedras Negras.

NUESTRO CONTENIDO PREMIUM
Vendiendo humo

Vendiendo humo
true

Sin ‘El Mencho’, nuevo frente de guerra
true

POLITICÓN: Descabezan cártel en Jalisco... pero no pueden garantizar la seguridad ciudadana; Coahuila responde con blindaje
Federico Fernández Montañez, Fiscal General del Estado, informó sobre el despliegue de 10 mil elementos para reforzar la seguridad en Coahuila.

Blindan Coahuila con 10 mil efectivos tras operativos federales y tensiones nacionales
El presidente de Estados Unidos llamó a México a reforzar sus acciones contra el narcotráfico tras la violencia registrada después de la muerte de “El Mencho”, líder del CJNG.

Trump pide a México a ’intensificar’ sus esfuerzos contra los cárteles y las drogas
Combates del boxeo amateur marcaron la definición de finalistas en Saltillo.

Quedan listas las finales del Torneo de Box Auténticos Novatos 2026 en Saltillo
El flujo de petroleros hacia la isla casi ha cesado, dejando las estaciones de servicio vacías y a la nación al borde de una crisis humanitaria y energética sin precedentes.

Un nuevo bloqueo de EU está sofocando a Cuba
La exhibición de BYD en Auto Shanghai 2025, en Shanghái, China, el 23 de abril de 2025.

Las acciones caen. Las ventas se enfrían. ¿Qué pasa en el mercado chino de vehículos eléctricos?