Dinamarca rechaza el plan de Trump de enviar un barco hospital a Groenlandia

Dinamarca rechaza el plan de Trump de enviar un barco hospital a Groenlandia

+ Seguir en Seguir en Google
The New York Times
por The New York Times

Trump dio el anuncio de enviar un “gran barco hospital” a Groenlandia, la isla ártica y territorio semiautónomo de Dinamarca que el mandatario estadounidense lleva tiempo intentando adquirir

Internacional
/ 23 febrero 2026
COMPARTIR

Por: Ali Watkins and Amelia Nierenberg

El ministro de Defensa de Dinamarca señaló que Groenlandia no necesitaba asistencia médica, un día después de que el presidente de EU dijera que planeaba enviar un “gran barco hospital” a la isla.

El presidente dijo en una publicación en Truth Social el sábado que el barco “atendería a las muchas personas que están enfermas y no están siendo atendidas allí”, y añadió: “¡¡¡Va en camino!!!”.

TE PUEDE INTERESAR: Canadá enviará ayuda hacia Cuba ante escasez de combustible por embargo petrolero de EU

Sin embargo, Troels Lund Poulsen, ministro de Defensa danés, declaró a la emisora pública de Dinamarca, DR, que su gobierno no había sido informado del plan. Dijo que en Groenlandia “no hay necesidad de esfuerzos especiales en materia de asistencia médica”.

No estaba claro por qué Trump planeaba apoyar el sistema de salud de Groenlandia. Según el Consejo Nórdico y el Consejo Nórdico de Ministros, los groenlandeses tienen derecho a una asistencia médica gratuita, incluidos los medicamentos con receta.

La primera ministra de Dinamarca, Mette Frederiksen, también pareció responder al anuncio de Trump, aunque no lo mencionó a él ni a Estados Unidos. “Estoy contenta de vivir en un país donde el acceso a los servicios de salud es libre e igual para todos”, escribió en una publicación de Instagram el domingo. “El mismo enfoque existe en Groenlandia”, dijo.

El anuncio de Trump parecía ser otra andanada en su continua campaña de presión sobre Groenlandia, que ha codiciado abiertamente durante años. El mes pasado, Trump pareció dar marcha atrás en la escalada de amenazas de confiscar Groenlandia para Estados Unidos, aunque las negociaciones sobre las exigencias de su gobierno continuaron este mes, y las tensiones con los dirigentes europeos sobre la cuestión se mantienen.

En su publicación en las redes sociales, Trump dijo que estaba trabajando con el gobernador de Luisiana, Jeff Landry, para enviar el barco hospital. Trump nombró el año pasado a Landry, un férreo aliado suyo con escasa experiencia en política exterior, para que actuara como enviado a la isla. Landry dijo el sábado en una publicación en X dirigida al presidente que estaba “¡Orgulloso de trabajar con usted en este importante asunto!”.

TE PUEDE INTERESAR: Trump pide a México a ’intensificar’ sus esfuerzos contra los cárteles y las drogas

Trump también acompañó su publicación con una ilustración del USNS Mercy, un buque hospital de la Marina. Según gCaptain, un blog muy leído en el sector marítimo, el buque había estado en dique seco para su mantenimiento en el astillero Alabama, en Mobile, Alabama, desde el año pasado. El otro buque hospital de la Armada, el USNS Comfort, también estaba anclado en Mobile, según el blog.

La Casa Blanca no respondió inmediatamente a una solicitud de comentarios. La oficina del primer ministro de Groenlandia, Jens-Frederik Nielsen, remitió una solicitud de comentarios a la ministra de Salud del país, Anna Wangenheim, quien no respondió inmediatamente.

c. 2026 The New York Times Company

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.
TEMAS
Ayuda
Conflictos
Dictadura
Personajes
Donald Trump
The New York Times

The New York Times

Lee en Vanguardia los mejores contenidos de The New York Times sobre política nacional, internacional, negocios, ciencia, cultura, estilo de vida, opinión y deportes.

El periódico publicado en la ciudad de Nueva York es editado por Arthur Gregg Sulzberger y se distribuye en los Estados Unidos y otros países. Desde su primer Premio Pulitzer, en 1851, hasta la fecha, lo ha ganado 132 veces.

Selección de los editores
Muere ‘El Mencho’: Empezó la guerra

Muere ‘El Mencho’: Empezó la guerra
true

‘El Mencho’: Trump puso a prueba a México... y México la pasó
La presidenta de México, Claudia Sheinbaum afirmó que el operativo contra el líder del CJNG, Nemesio Oseguera Cervantes, alias ‘El Mencho’, contó con intercambio de información con Estados Unidos.

‘El Mencho’ ha muerto. ¿Qué pasará con el Cártel Jalisco Nueva Generación?
Historia. Winona Ryder interpretará a ‘Tabitha’ en la tercera temporada de ‘Merlina’, que ya se rueda en Dublín.

Winona Ryder se suma a ‘Merlina’ 3 y revive su mancuerna con Tim Burton
El nuevo frente frío y su masa de aire frío traerán temperaturas de hasta -10 grados en la República Mexicana. VANGUARDIA/ARCHIVO

Prepárese... Gran Masa de Aire Frío congelará a México; Frente Frío 37 azotará con heladas de -10 grados y lluvias en estos estados
Un eclipse lunar total teñirá la Luna de rojo durante la madrugada del 3 de marzo de 2026. El fenómeno será visible en todo México sin necesidad de equipo especial

Cielo se teñirá de rojo en México... se aproxima la Luna de Sangre en marzo de 2026
Kali Uchis y otros artistas cancelan eventos en Guadalajara por ola de violencia

Kali Uchis y otros artistas cancelan eventos en Guadalajara por ola de violencia
El Estadio Corregidora será sede del amistoso internacional este 25 de febrero.

Confirmado: México vs Islandia sí se jugará en Querétaro tras operativo donde murió ‘El Mencho’