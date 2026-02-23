Embajada de EU en México actualiza alerta de seguridad tras ola de violencia por ‘El Mencho’
COMPARTIR
TEMAS
Localizaciones
Organizaciones
En materia de carreteras, la Embajada de Estados Unidos explicó que, de acuerdo con reportes de autoridades mexicanas, se han limitado las operaciones en algunas autopistas de cuota en entidades
La Embajada de Estados Unidos en México actualizó su alerta de seguridad tras los operativos desplegados en Jalisco por el abatimiento de Nemesio Oseguera Cervantes, alias ‘El Mencho’, y advirtió sobre afectaciones en vuelos y restricciones en carreteras en distintas regiones del país.
La representación diplomática informó que en Puerto Vallarta los vuelos continúan afectados por la disponibilidad de tripulaciones aéreas, motivo por el cual mantiene comunicación constante con las aerolíneas para dar seguimiento a sus planes. Precisó que algunos vuelos programados, aunque no todos, están saliendo desde Guadalajara.
TE PUEDE INTERESAR: Embajador de EU en México reconoce a autoridades por operación contra CJNG
No obstante, aclaró que el resto de los aeropuertos en México permanece abierto y que la mayoría opera con normalidad, además de que no se han recibido indicios de interrupciones de vuelos relacionadas con temas de seguridad.
Ante este panorama, la Embajada recomendó a sus ciudadanos consultar directamente con su aerolínea para confirmar el estatus y horarios de sus vuelos. “Si su vuelo a Estados Unidos es cancelado, podría ser posible reservar un vuelo de conexión a través de otra ciudad mexicana”, señaló.
En materia de carreteras, explicó que, de acuerdo con reportes de autoridades mexicanas, se han limitado las operaciones en algunas autopistas de cuota en entidades como Puebla, Guerrero, Tamaulipas, Nayarit y San Luis Potosí, así como en zonas de Tijuana, Querétaro, Veracruz y Mazatlán, debido a los bloqueos registrados el domingo.
TE PUEDE INTERESAR: ONU respalda a México por ola violenta tras muerte de ‘El Mencho’; Buró Contraterrorismo celebra ‘exitosa operación’
Por ello, exhortó a resguardarse en un lugar seguro y reducir movimientos innecesarios; evitar áreas donde haya actividad de fuerzas del orden, y consultar a Caminos y Puentes Federales (Capufe) para conocer el estado de los cierres carreteros.
Finalmente, sugirió monitorear los medios locales para recibir actualizaciones, seguir las indicaciones de las autoridades y, en caso de emergencia, comunicarse al 911, además de mantener informados a familiares y amigos sobre su ubicación y situación mediante llamadas, mensajes de texto o redes sociales.