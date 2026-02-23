Embajada de EU en México actualiza alerta de seguridad tras ola de violencia por ‘El Mencho’

/ 23 febrero 2026
    Embajada de EU en México actualiza alerta de seguridad tras ola de violencia por ‘El Mencho’
    La Embajada de Estados Unidos en México actualizó su alerta de seguridad tras los operativos desplegados en Jalisco por el abatimiento de Nemesio Oseguera Cervantes, alias ‘El Mencho’. AP

En materia de carreteras, la Embajada de Estados Unidos explicó que, de acuerdo con reportes de autoridades mexicanas, se han limitado las operaciones en algunas autopistas de cuota en entidades

La representación diplomática informó que en Puerto Vallarta los vuelos continúan afectados por la disponibilidad de tripulaciones aéreas, motivo por el cual mantiene comunicación constante con las aerolíneas para dar seguimiento a sus planes. Precisó que algunos vuelos programados, aunque no todos, están saliendo desde Guadalajara.

No obstante, aclaró que el resto de los aeropuertos en México permanece abierto y que la mayoría opera con normalidad, además de que no se han recibido indicios de interrupciones de vuelos relacionadas con temas de seguridad.

Ante este panorama, la Embajada recomendó a sus ciudadanos consultar directamente con su aerolínea para confirmar el estatus y horarios de sus vuelos. “Si su vuelo a Estados Unidos es cancelado, podría ser posible reservar un vuelo de conexión a través de otra ciudad mexicana”, señaló.

En materia de carreteras, explicó que, de acuerdo con reportes de autoridades mexicanas, se han limitado las operaciones en algunas autopistas de cuota en entidades como Puebla, Guerrero, Tamaulipas, Nayarit y San Luis Potosí, así como en zonas de Tijuana, Querétaro, Veracruz y Mazatlán, debido a los bloqueos registrados el domingo.

Por ello, exhortó a resguardarse en un lugar seguro y reducir movimientos innecesarios; evitar áreas donde haya actividad de fuerzas del orden, y consultar a Caminos y Puentes Federales (Capufe) para conocer el estado de los cierres carreteros.

Finalmente, sugirió monitorear los medios locales para recibir actualizaciones, seguir las indicaciones de las autoridades y, en caso de emergencia, comunicarse al 911, además de mantener informados a familiares y amigos sobre su ubicación y situación mediante llamadas, mensajes de texto o redes sociales.

Sara Navarrete

Sara Navarrete

Editora Web de Breaking News y Trends en el equipo de Estrategia Digital.

Apasionada y fiel amante de los gatos, la música y los buenos momentos; miembro de la comunidad LGBT+.

Tengo especial interés en temáticas sociales y activismo. Disfruto de la literatura; escribo cuento, crónica y un poco de poesía.

Certificada por el Fondo de Cultura Económica para impartir talleres y clubes de difusión cultural y literatura.

Licenciada en Letras Españolas por la Universidad Autónoma de Coahuila.

Actualmente desarrollo una investigación sobre la violencia de género en comunidades migrantes.

