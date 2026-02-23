Embajada de EU en México actualiza alerta de seguridad tras ola de violencia por ‘El Mencho’

La Embajada de Estados Unidos en México actualizó su alerta de seguridad tras los operativos desplegados en Jalisco por el abatimiento de Nemesio Oseguera Cervantes, alias ‘El Mencho’, y advirtió sobre afectaciones en vuelos y restricciones en carreteras en distintas regiones del país.

La representación diplomática informó que en Puerto Vallarta los vuelos continúan afectados por la disponibilidad de tripulaciones aéreas, motivo por el cual mantiene comunicación constante con las aerolíneas para dar seguimiento a sus planes. Precisó que algunos vuelos programados, aunque no todos, están saliendo desde Guadalajara.

No obstante, aclaró que el resto de los aeropuertos en México permanece abierto y que la mayoría opera con normalidad, además de que no se han recibido indicios de interrupciones de vuelos relacionadas con temas de seguridad.