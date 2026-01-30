Sector inmobiliario en Piedras Negras enfrenta ajuste en rentas y aumento de inventario

Piedras Negras
/ 30 enero 2026
    El mercado inmobiliario se mantiene dinámico, con oportunidades para quienes buscan vivienda en renta. FOTO: JOSUÉ RODRÍGUEZ

El incremento en la oferta de propiedades en renta representa un reto para inmobiliarias, pero una oportunidad para quienes buscan vivienda

PIEDRAS NEGRAS, COAH.– El mercado inmobiliario de la región atraviesa un proceso de ajuste en las rentas, consecuencia de las condiciones económicas que comenzaron a reflejarse desde el año pasado, informó la agente inmobiliaria de Piedras Negras, Norma Alvarado.

La especialista señaló que actualmente el inventario de propiedades en renta es considerablemente más alto que en años anteriores, un fenómeno inédito en esta magnitud que ha obligado a replantear estrategias dentro del sector.

Recientemente, agentes inmobiliarios sostuvieron una reunión en la que compartieron experiencias y puntos de vista, tanto de arrendadores como de intermediarios, con el propósito de analizar el comportamiento del mercado y delinear posibles soluciones.

Alvarado aclaró que los movimientos en el sector no se limitaron al mes de enero, sino que comenzaron a observarse desde el año pasado, cuando los valores de las rentas empezaron a disminuir debido al incremento en la oferta y a una demanda menor respecto a ciclos anteriores.

Esta situación ha provocado que cada inmobiliaria mantenga un mayor número de propiedades disponibles, lo que representa un desafío para el sector, pero también una oportunidad para quienes buscan vivienda en renta.

Finalmente, la agente inmobiliaria destacó que el mercado se mantiene dinámico y en constante evaluación, por lo que exhortó a propietarios e inversionistas a adaptarse a las nuevas condiciones económicas para lograr una colocación más efectiva de sus inmuebles.

Josué Rodríguez

Josué Rodríguez

Reportero con más de 35 años cubriendo temas de migración y seguridad en la frontera de Coahuila. Actualmente informando sobre el acontecer en los municipios de Allende, Zaragoza, Villa Unión, Jiménez, Acuña, Morelos, Nava, Hidalgo, Guerrero y Piedras Negras.

