Piedras Negras será sede de la Primera Nacional para Deportistas con Discapacidad

PIEDRAS NEGRAS, COAHUILA.- La Dirección General de Desarrollo Social, a través del Centro Acuático de Piedras Negras, presentó los avances de la Primera Nacional para Deportistas con Discapacidad, un evento que se realizará del 20 al 23 de marzo y que posicionará al municipio como referente nacional del deporte adaptado.

La directora de Desarrollo Social, Cynthia Villarreal, destacó que esta competencia representa un hecho histórico para la ciudad, al tratarse del primer evento multideportivo de esta magnitud enfocado exclusivamente en atletas con discapacidad.

TE PUEDE INTERESAR: Lideran Coahuila, NL, Tamaulipas y SLP competitividad regional: IMCO; retos en carreteras y agua

Agradeció el respaldo del alcalde Jacobo Rodríguez y subrayó que esta justa simboliza un paso firme hacia una sociedad más incluyente.

“Cada atleta será protagonista y demostrará que la inclusión es una fortaleza para la comunidad”, afirmó.

El director del Centro Acuático, Jesús Rodríguez, informó que Piedras Negras será sede del primer evento multideportivo dirigido a personas con cuatro tipos de neurodivergencias y discapacidades motoras, con el aval de federaciones nacionales.

Señaló que la organización del evento es resultado de un esfuerzo coordinado entre dependencias municipales y federales para cumplir con los más altos estándares técnicos y de accesibilidad.

Entre las instituciones participantes se encuentran la Federación Mexicana de Deportistas Especiales, el Comité Paralímpico Mexicano y la Federación Mexicana de Deportistas con Parálisis Cerebral, lo que garantiza el nivel competitivo y la proyección nacional del evento.

Se espera la participación de más de 700 atletas provenientes de distintos estados del país.

TE PUEDE INTERESAR: Bella postal de la Ciudad Deportiva de Saltillo genera asombro en redes (video)

Durante la presentación estuvieron presentes representantes de organismos nacionales, entre ellos Miguel García, presidente del Comité Paralímpico Mexicano; Emmanuel Garibay, director de deportes del mismo organismo; Juan Navarrete, director técnico de la Asociación Mexicana de Deportes Especiales; y Laura Sánchez, presidenta de la Asociación Coahuilense de Atletas con Discapacidad Intelectual.

Las disciplinas contempladas incluyen natación, atletismo, baile deportivo, baloncesto 3x3, tenis de mesa, futsal y boccia, esta última destinada a deportistas con parálisis cerebral.

Para garantizar accesibilidad universal, el Centro Acuático es objeto de una transformación integral que contempla la rehabilitación de dos elevadores exclusivos, la instalación de una grúa hidráulica para el acceso seguro al agua, la ampliación del estacionamiento con ocho cajones exclusivos y la contratación de personal especializado.