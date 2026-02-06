Sentencian a mujer por extorsión al alcalde y operación de célula criminal, en Piedras Negras

PIEDRAS NEGRAS, COAH.- Una jueza penal dictó una condena de cinco años y diez meses de prisión en contra de Ana Sofía “N” por el delito de extorsión agravada, luego de que intentara presionar al alcalde de Piedras Negras, Jacobo Rodríguez, para permitir actividades relacionadas con la venta de droga. La resolución judicial incluyó una multa superior a 115 mil pesos como reparación del daño y la exclusión de cualquier beneficio de condena condicional, conforme al artículo 90 del Código Penal de Coahuila.

La mujer fue detenida el 25 de junio del año pasado en la colonia San José, junto a otros seis integrantes de una célula criminal, identificados como José Antonio, Ernesto, Alonso, Armando y Juan Manuel. Durante los operativos realizados por la Fiscalía del Estado en los sectores de La Retama, Campo Verde y San José, se aseguraron armas de fuego y narcóticos.

