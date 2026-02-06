Sentencian a mujer por extorsión al alcalde y operación de célula criminal, en Piedras Negras

Piedras Negras
/ 6 febrero 2026
    Sentencian a mujer por extorsión al alcalde y operación de célula criminal, en Piedras Negras
    La sentencia incluyó una multa superior a 115 mil pesos como reparación del daño. FOTO: GOOGLE MAPS

Los demás miembros de la célula criminal permanecen bajo investigación por delitos de posesión de armas, drogas y delincuencia organizada

PIEDRAS NEGRAS, COAH.- Una jueza penal dictó una condena de cinco años y diez meses de prisión en contra de Ana Sofía “N” por el delito de extorsión agravada, luego de que intentara presionar al alcalde de Piedras Negras, Jacobo Rodríguez, para permitir actividades relacionadas con la venta de droga. La resolución judicial incluyó una multa superior a 115 mil pesos como reparación del daño y la exclusión de cualquier beneficio de condena condicional, conforme al artículo 90 del Código Penal de Coahuila.

La mujer fue detenida el 25 de junio del año pasado en la colonia San José, junto a otros seis integrantes de una célula criminal, identificados como José Antonio, Ernesto, Alonso, Armando y Juan Manuel. Durante los operativos realizados por la Fiscalía del Estado en los sectores de La Retama, Campo Verde y San José, se aseguraron armas de fuego y narcóticos.

TE PUEDE INTERESAR: Paciente de 75 años se fuga del hospital en Piedras Negras

Tras la detención, los implicados fueron vinculados a proceso por los delitos de posesión de drogas, portación de armas y delincuencia organizada. La Fiscalía informó que los procesos legales continúan y se prevé que la investigación abarque delitos de competencia federal.

De acuerdo con Rigoberto Raúl Rodríguez Ríos, delegado regional de la Fiscalía General de Justicia, Ana Sofía “N” solicitó un procedimiento abreviado, reconociéndose culpable del delito que se le imputaba. Esto permitió que la jueza dictara la sentencia sin beneficios adicionales, atendiendo la gravedad de los hechos y su participación dentro de la red criminal.

La célula a la que pertenecía la sentenciada operaba una red de venta de droga en Piedras Negras y buscaba influir en autoridades municipales para continuar sus actividades ilícitas. Los demás integrantes del grupo permanecen bajo investigación y enfrentan procesos judiciales pendientes por delitos relacionados con la delincuencia organizada y posesión de armas y drogas.

Las autoridades detallaron que las investigaciones se mantienen activas, y se realizarán las diligencias necesarias para determinar responsabilidades sobre los integrantes restantes de la red criminal. Asimismo, se mantiene colaboración con instancias federales en caso de que los delitos encuadren dentro de la competencia de la Fiscalía General de la República.

(Con información de medios locales)

