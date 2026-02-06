Paciente de 75 años se fuga del hospital en Piedras Negras

Piedras Negras
/ 6 febrero 2026
    Paciente de 75 años se fuga del hospital en Piedras Negras
    Elementos de la Policía Civil y Municipal realizaron recorridos en los alrededores del hospital. FOTO: REDES SOCIALES

El hombre, internado por problemas pulmonares, se retiró del hospital con ayuda de su hija, quien colaboró en la salida al no querer permanecer en el nosocomio

La madrugada de este jueves se registró un incidente en el Hospital General Doctor Salvador Chavarría, en el municipio de Piedras Negras, luego de que un paciente de la tercera edad abandonara el nosocomio sin autorización médica, lo que derivó en la intervención de corporaciones de seguridad.

De acuerdo con la información disponible, los hechos ocurrieron alrededor de las 05:00 horas, cuando Jorge ¨N¨, de 75 años de edad, quien se encontraba internado por complicaciones de salud pulmonar, presentó una conducta agresiva al manifestar su intención de retirarse del hospital. Durante el altercado, el paciente habría causado algunos daños dentro de las instalaciones.

Al momento del incidente, se encontraba presente su hija, identificada como Yamileth ¨N¨, quien presuntamente colaboró para que el adulto mayor saliera del hospital sin que se realizara el procedimiento correspondiente de alta voluntaria ni se firmara documentación oficial. Tras abandonar el área médica, el paciente se retiró con rumbo desconocido.

Personal del hospital notificó de inmediato a las autoridades, lo que generó una movilización tanto al interior como en los alrededores del nosocomio. Al sitio acudieron elementos de la Agencia de Investigación Criminal, Policía Civil Coahuila y Policía Municipal, quienes tomaron conocimiento de lo ocurrido y realizaron recorridos en un intento por ubicar al hombre; sin embargo, no fue posible localizarlo en ese momento.

Las corporaciones de seguridad iniciaron las diligencias correspondientes para documentar el caso y dar seguimiento a la localización de Jorge ¨N¨, con el objetivo de verificar su estado de salud y evitar riesgos mayores, considerando que se encontraba bajo tratamiento médico por una condición pulmonar.

El incidente quedó asentado en los reportes oficiales como una salida no autorizada de un paciente hospitalizado, situación que activó los protocolos internos del hospital y la coordinación con las autoridades de seguridad. Hasta el cierre de esta información, no se había informado sobre la localización del adulto mayor ni sobre posibles responsabilidades derivadas de la salida sin alta médica.

(Con información de medios locales)

