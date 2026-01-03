Sigue la tensión política en Piedras Negras, ahora por supuesto aumento ilegal de tarifas del Simas

Piedras Negras
/ 3 enero 2026
    Sigue la tensión política en Piedras Negras, ahora por supuesto aumento ilegal de tarifas del Simas
    Usuarios de redes sociales de Piedras Negras exigieron al titular del Simas la publicación de actas de Cabildo y documentos oficiales que avalen cualquier ajuste tarifario FOTO: ARCHIVO

Exsecretario del Ayuntamiento pide información al organismo y su gerente responde en redes sociales, desatando la molestia de los usuarios

PIEDRAS NEGRAS, COAH.- Luego de que el pasado martes el exsecretario del Ayuntamiento, Armando Ignacio García Villarreal, presentó un escrito mediante el cual solicitó información documentada en relación con el reciente aumento (aún sin precisar) de las tarifas de agua potable, el titular del Simas local, Lorenzo Menera Sierra, desató en redes sociales reacciones adversas a su gestión.

En su intento por argumentar el encarecimiento del servicio, el gerente del Sistema Municipal de Aguas y Saneamiento nigropetense desarrolló una amplia exposición sobre los criterios que se aplican en el cobro, condonaciones y reducciones en los costos de los servicios de la dependencia, pero sin aportar ninguna prueba documental sobre dicha alza.

TE PUEDE INTERESAR: UNIF Saltillo reporta aumento en llamadas de auxilio durante fiestas decembrinas

Los aumentos “nunca pasaron por el Ayuntamiento, ni por el consejo de administración” del sistema operador del agua, denunció el exfuncionario municipal tras presentar su solicitud por escrito en las oficinas del Simas, referente a que se le muestren los documentos correspondientes al ajuste tarifario.

Expuso que, en caso de que no se demuestre documentalmente que el aumento siguió los cauces conducentes, el Municipio habrá violado todos los procedimientos legales del caso y que, después de que venza el plazo para que el Simas responda a su solicitud, quedará claro si la administración de Jacobo Rodríguez “optó por la corrupción o la transparencia”.

Por su parte, el gerente Lorenzo Menera utilizó las redes sociales para ofrecer una serie de explicaciones, prometiendo: “Claro que vamos a dar toda la información. Nosotros no hemos subido las tarifas; las tarifas solo el Congreso del Estado las puede subir. Hay personas que dicen que les subimos la tarifa porque pagaban 150 o 200 pesos y ahora son 4 mil 500, que tenían tarifa única, y esas personas lo resintieron”.

“Más aparte —añadió—, hemos apoyado a otras 15 mil personas que tenían grandes adeudos, con una rebaja de cerca de 20 millones de pesos; se les cobran 300, 500 hasta mil pesos, más el recibo de agua, porque ellos así lo acordaron, así lo aceptaron y así lo acordaron, y muchos aprovechan para desprestigiarnos mostrando el recibo; pues sí, dicen ‘me aumentaron de 170’, se les aumentaron 500 para pagar la deuda atrasada y el rebaje fue muy grande...”.

“Los bolsillos de los ciudadanos, el recibo les aumenta porque tienen que pagar 500 pesos más el consumo, o mil pesos más el consumo, como las personas nos pidieron, pero hay gente problemática y hay gente agradecida. Hay personas que se dedican al periodismo y comprueban lo que dicen y lo que escriben, y hay personas que por tener una página desacreditan y mienten para hacer quedar mal”, expresó Menera Sierra.

Sin embargo, el gerente dejó sin responder varias preguntas planteadas por los cibernautas, por ejemplo: “¿Por qué otros municipios cobran menos el metro cuadrado, como Castaños y Frontera, que cobran 12 pesos el metro cuadrado por usuario de casa de interés social?”, a lo que siguió un recordatorio directo: “Lorenzo Menera, papelito habla”.

“Suban las actas de Cabildo donde se aprobaron los aumentos a las tarifas de agua y drenaje, mismas que el Cabildo aprueba y envía al Congreso del Estado. Sin documentos, no hay legalidad”, le reclamó el usuario.

Dan Reyes insistió: “Lorenzo Menera, solo contesta los oficios que te están pidiendo y tú con eso debes comprobar que no estás aplicando nuevos aumentos, no le saques”.

Marco Martínez agregó: “Lorenzo, no queremos respuestas vagas, como aquellas del caliche traído de Nayarit que terminaron siendo facturas sin sustento. Aquí es sencillo: papelito habla. Suban las actas, la ley y la publicación oficial”, y así, por el estilo, las demás intervenciones de los usuarios en redes.

Temas


Agua

Localizaciones


Coahuila
Piedras Negras

David Guillén Patiño

David Guillén Patiño

Poseedor de un alto sentido de responsabilidad social, todos los días pone a prueba su compromiso ético y profesional, asumido a lo largo de 42 años como reportero, jefe de información, editor, cartonista, productor de radio, comentarista y docente.

Ha sido consultor y portavoz en siete campañas electorales y de instituciones como el STUAC, la Secretaría de Economía, el Instituto Municipal de Cultura de Saltillo (IMCS), la Comisión Estatal de los Derechos Humanos (CDHEC) y el Congreso del Estado de Coahuila, donde además fue asesor parlamentario en dos legislaturas consecutivas.

Estudioso del derecho y de otras disciplinas del conocimiento, desde hace más de tres lustros su columna politemática “Palabras Mayores” ha sido publicada en al menos una docena de medios impresos de la entidad y la región.

COMENTARIOS

NUESTRO CONTENIDO PREMIUM
El presidente Donald Trump anunció en redes sociales que Nicolás Maduro y su esposa Cilia Flores fueron capturados por fuerzas estadounidenses tras ataques militares en Venezuela

Trump anuncia captura de Nicolás Maduro y su esposa tras ataque contra Venezuela

Venezuela se encuentra, una vez más, ante una encrucijada histórica, donde las decisiones de los próximos días y semanas podrían definir si el país avanza hacia una transición política

¿Qué escenarios políticos se abren en Venezuela, tras la captura de Maduro por Trump?
true

POLITICÓN: Acuden arteaguenses a pagar predial... ¡y encuentran presidencia cerrada!
Entre la bancada morenista, el diputado Alberto Hurtado presentó más propuestas, con 13.

Coahuila: Registra Morena la peor tasa de iniciativas aprobadas en Congreso local
La ASE señaló presuntas irregularidades por 17.1 millones de pesos en el ejercicio fiscal 2024.

Ante sequía, duplica Simas Arteaga presupuesto para fortalecer inversión pública
VANGUARDIA identificó 12 áreas de oportunidad que Saltillo debe atender en 2026 para mantener su competitividad nacional, con base en problemáticas documentadas y datos del IMCO.

Fortalecer la planeación metropolitana, movilidad y salud mental: retos de Saltillo para sostener su competitividad
Cita. Artistas nacionales e internacionales llegarán a Saltillo con giras que ya registran alta demanda de boletos.

¡De Carlos Rivera a Chayanne! Saltillo se llena de música en 2026: los conciertos imperdibles del año
Amaranta Cakes, presentó en esta temporada una nueva propuesta inspirada en Stranger Things.

Stranger Things inspira roscas de Reyes en Saltillo