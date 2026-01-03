Sigue la tensión política en Piedras Negras, ahora por supuesto aumento ilegal de tarifas del Simas

PIEDRAS NEGRAS, COAH.- Luego de que el pasado martes el exsecretario del Ayuntamiento, Armando Ignacio García Villarreal, presentó un escrito mediante el cual solicitó información documentada en relación con el reciente aumento (aún sin precisar) de las tarifas de agua potable, el titular del Simas local, Lorenzo Menera Sierra, desató en redes sociales reacciones adversas a su gestión.

En su intento por argumentar el encarecimiento del servicio, el gerente del Sistema Municipal de Aguas y Saneamiento nigropetense desarrolló una amplia exposición sobre los criterios que se aplican en el cobro, condonaciones y reducciones en los costos de los servicios de la dependencia, pero sin aportar ninguna prueba documental sobre dicha alza.

Los aumentos “nunca pasaron por el Ayuntamiento, ni por el consejo de administración” del sistema operador del agua, denunció el exfuncionario municipal tras presentar su solicitud por escrito en las oficinas del Simas, referente a que se le muestren los documentos correspondientes al ajuste tarifario.

Expuso que, en caso de que no se demuestre documentalmente que el aumento siguió los cauces conducentes, el Municipio habrá violado todos los procedimientos legales del caso y que, después de que venza el plazo para que el Simas responda a su solicitud, quedará claro si la administración de Jacobo Rodríguez “optó por la corrupción o la transparencia”.

Por su parte, el gerente Lorenzo Menera utilizó las redes sociales para ofrecer una serie de explicaciones, prometiendo: “Claro que vamos a dar toda la información. Nosotros no hemos subido las tarifas; las tarifas solo el Congreso del Estado las puede subir. Hay personas que dicen que les subimos la tarifa porque pagaban 150 o 200 pesos y ahora son 4 mil 500, que tenían tarifa única, y esas personas lo resintieron”.

“Más aparte —añadió—, hemos apoyado a otras 15 mil personas que tenían grandes adeudos, con una rebaja de cerca de 20 millones de pesos; se les cobran 300, 500 hasta mil pesos, más el recibo de agua, porque ellos así lo acordaron, así lo aceptaron y así lo acordaron, y muchos aprovechan para desprestigiarnos mostrando el recibo; pues sí, dicen ‘me aumentaron de 170’, se les aumentaron 500 para pagar la deuda atrasada y el rebaje fue muy grande...”.

“Los bolsillos de los ciudadanos, el recibo les aumenta porque tienen que pagar 500 pesos más el consumo, o mil pesos más el consumo, como las personas nos pidieron, pero hay gente problemática y hay gente agradecida. Hay personas que se dedican al periodismo y comprueban lo que dicen y lo que escriben, y hay personas que por tener una página desacreditan y mienten para hacer quedar mal”, expresó Menera Sierra.

Sin embargo, el gerente dejó sin responder varias preguntas planteadas por los cibernautas, por ejemplo: “¿Por qué otros municipios cobran menos el metro cuadrado, como Castaños y Frontera, que cobran 12 pesos el metro cuadrado por usuario de casa de interés social?”, a lo que siguió un recordatorio directo: “Lorenzo Menera, papelito habla”.

“Suban las actas de Cabildo donde se aprobaron los aumentos a las tarifas de agua y drenaje, mismas que el Cabildo aprueba y envía al Congreso del Estado. Sin documentos, no hay legalidad”, le reclamó el usuario.

Dan Reyes insistió: “Lorenzo Menera, solo contesta los oficios que te están pidiendo y tú con eso debes comprobar que no estás aplicando nuevos aumentos, no le saques”.

Marco Martínez agregó: “Lorenzo, no queremos respuestas vagas, como aquellas del caliche traído de Nayarit que terminaron siendo facturas sin sustento. Aquí es sencillo: papelito habla. Suban las actas, la ley y la publicación oficial”, y así, por el estilo, las demás intervenciones de los usuarios en redes.