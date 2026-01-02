UNIF Saltillo reporta aumento en llamadas de auxilio durante fiestas decembrinas

Durante el periodo vacacional decembrino se registró un “mínimo aumento” en el número de llamadas de auxilio atendidas por la Unidad de Integración Familiar (UNIF), informó su titular, Patricia Moreno.

Explicó que, en comparación con semanas previas, los reportes pasaron de 50 a 60 atenciones. “Fue muy mínimo el aumento”, señaló, al precisar que se trata únicamente de los datos que concentra la UNIF, ya que otros casos de violencia contra las mujeres también son atendidos por distintas áreas de la policía municipal.

TE PUEDE INTERESAR: En 2026, seguridad seguirá siendo prioridad de prioridades en Saltillo: Javier Díaz

Comentó que, pese al periodo vacacional, los programas preventivos se han mantenido activos, entre ellos los rondines nocturnos de operativo Infancia Segura, el cual se realiza en colonias y plazas públicas para evitar que niñas, niños y adolescentes permanezcan solos en la vía pública.

“El objetivo es que no estén solos, que no sean víctimas de algún delito ni que ellos vayan a cometer alguno”, dijo.

Añadió que, en comparación con años anteriores, la incidencia atendida por la UNIF se ha mantenido a la baja, lo cual atribuyó al trabajo coordinado entre distintas áreas municipales y a la difusión constante de mensajes preventivos dirigidos a madres, padres y personas cuidadoras.