UNIF Saltillo reporta aumento en llamadas de auxilio durante fiestas decembrinas

Saltillo
/ 2 enero 2026
    La titular de la unidad informa que el incremento fue pequeño. FOTO: ULISES MARTÍNEZ

La titular aclaró que el dato corresponde únicamente a los registros internos de la unidad.

Durante el periodo vacacional decembrino se registró un “mínimo aumento” en el número de llamadas de auxilio atendidas por la Unidad de Integración Familiar (UNIF), informó su titular, Patricia Moreno.

Explicó que, en comparación con semanas previas, los reportes pasaron de 50 a 60 atenciones. “Fue muy mínimo el aumento”, señaló, al precisar que se trata únicamente de los datos que concentra la UNIF, ya que otros casos de violencia contra las mujeres también son atendidos por distintas áreas de la policía municipal.

Comentó que, pese al periodo vacacional, los programas preventivos se han mantenido activos, entre ellos los rondines nocturnos de operativo Infancia Segura, el cual se realiza en colonias y plazas públicas para evitar que niñas, niños y adolescentes permanezcan solos en la vía pública.

“El objetivo es que no estén solos, que no sean víctimas de algún delito ni que ellos vayan a cometer alguno”, dijo.

Añadió que, en comparación con años anteriores, la incidencia atendida por la UNIF se ha mantenido a la baja, lo cual atribuyó al trabajo coordinado entre distintas áreas municipales y a la difusión constante de mensajes preventivos dirigidos a madres, padres y personas cuidadoras.

Temas


Infancia
Seguridad
Violencia Intrafamiliar

Localizaciones


Saltillo

Sarah Estrada

Sarah Estrada

Reportera de Saltillo con experiencia en medios de radio, televisión y prensa digital desde el 2017. Ha sido reconocida con el Premio al Periodismo Cultural Armando Fuentes Aguirre y participado en diversas exposiciones, talleres y proyectos académicos relacionados con la comunicación, la historia y el arte.

