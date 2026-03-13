Simas Piedras Negras: controversia constitucional frena la integración de nuevo consejo

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Piedras Negras
/ 13 marzo 2026
    Simas Piedras Negras: controversia constitucional frena la integración de nuevo consejo
    El Poder Judicial del Estado admitió una controversia constitucional que frena la integración del consejo de Simas. ARCHIVO
Sarah Estrada
por Sarah Estrada

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De acuerdo con la información, el recurso legal fue admitido por el Poder Judicial del Estado; el gerente del organismo también anunció que se autodenunciará y presentará una denuncia contra el alcalde Jacobo Rodríguez

PIEDRAS NEGRAS, COAH.- La admisión de una controversia constitucional relacionada con el Sistema Municipal de Aguas y Saneamiento (Simas) de Piedras Negras podría frenar la integración de un nuevo Consejo Directivo del organismo.

De acuerdo con la información, el gerente del sistema, Lorenzo Menera Sierra, señaló que el recurso fue promovido por integrantes del actual órgano directivo tras decisiones tomadas en el ámbito municipal sobre la conformación del consejo.

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Según lo difundido, la controversia fue admitida por el Poder Judicial del Estado, lo que abriría un proceso legal para revisar el fondo del conflicto y detendría el avance de la integración de un nuevo consejo hasta que se resuelva el caso.

El señalamiento se da en medio de la discusión que se mantiene en el municipio sobre la conformación del órgano directivo del organismo operador del agua.

En una sesión reciente, el Cabildo de Piedras Negras rechazó confirmar la propuesta para integrar el Consejo Directivo del Simas, al considerar algunos regidores que el planteamiento carecía de sustento legal.

Durante esa misma discusión, incluso se planteó la posibilidad de destituir al actual gerente del sistema, aunque la propuesta tampoco prosperó.

Con el recurso legal en curso y sin consenso en el Cabildo para integrar el nuevo órgano directivo, la definición sobre el Consejo Directivo del Simas en el Municipio fronterizo permanece sin resolverse.

Con esta decisión suman ya dos ocasiones en que la mayoría del Cabildo rechaza la propuesta de un nuevo Consejo Directivo del Simas; el primer descalabro que sufrió el alcalde Jacobo Rodríguez sucedió en la sesión de Cabildo del 30 de septiembre.

En medio de este conflicto el gerente Lorenzo Menera también anunció que se autodenunciará a raíz de los señalamientos por presuntos malos manejos en su gestión.

“Que me investiguen, yo mismo me voy a denunciar”, afirmó. Además, señaló que presentará una denuncia contra el alcalde Jacobo Rodríguez por supuesto saqueo del organismo operador del agua.

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Sarah Estrada

Sarah Estrada

Reportera de Saltillo con experiencia en medios de radio, televisión y prensa digital desde el 2017. Ha sido reconocida con el Premio al Periodismo Cultural Armando Fuentes Aguirre y participado en diversas exposiciones, talleres y proyectos académicos relacionados con la comunicación, la historia y el arte.

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