Simas Piedras Negras descarta desaparecer sindicato, pero congela salarios por dos años

PIEDRAS NEGRAS, COAH.- El gerente general del Sistema Municipal de Aguas y Saneamiento (Simas) de Piedras Negras, Lorenzo Menera Sierra, aseguró que no existe intención de desaparecer el sindicato de trabajadores de la paramunicipal; sin embargo, advirtió que no se autorizarán incrementos salariales ni durante el presente año ni en 2027, al considerar que el contrato colectivo vigente resulta financieramente insostenible.

El funcionario señaló que las condiciones laborales actuales representan una carga excesiva para la operación del organismo, al grado de comprometer su viabilidad económica.

}Menera Sierra calificó el contrato colectivo como “leonino” y explicó que más de la mitad de los ingresos mensuales del sistema se destinan al pago de prestaciones y salarios sindicalizados.

“Les dije claramente a los líderes sindicales que tienen un contrato muy abusivo que está acabando con la empresa. ¿Cómo es posible que se lleven el 56 por ciento de los 20 millones de pesos que se recaudan cada mes? Por eso aclaré que la intención es renegociar, no desaparecer al sindicato”, expresó.

El gerente de Simas enfatizó que, mientras permanezca al frente de la dependencia, no habrá concesiones en materia de aumentos salariales. Incluso adelantó que se realiza un análisis jurídico para determinar si es posible reducir algunas prestaciones, siempre dentro del marco legal.

“Ni un solo centavo les vamos a dar, ni este año ni el próximo; ya se los dije. Busco disminuir prestaciones si la ley lo permite. No es un capricho, es un asunto de legalidad y de viabilidad financiera”, concluyó.