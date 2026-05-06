Simulacro de incendio fortalece la capacidad de respuesta en Piedras Negras

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Piedras Negras
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    Simulacro de incendio fortalece la capacidad de respuesta en Piedras Negras
    El simulacro tuvo como objetivo fortalecer la cultura de prevención y atención a emergencias. JOSUÉ RODRÍGUEZ

El ejercicio se realizó en coordinación con la Presidencia Municipal

PIEDRAS NEGRAS, COAH.- La Dirección de Protección Civil y Bomberos de Piedras Negras participó este miércoles en el Primer Simulacro Nacional 2026, en coordinación con la Presidencia Municipal, como parte de las acciones orientadas a fortalecer la cultura de la prevención y la atención oportuna ante emergencias.

El ejercicio se desarrolló bajo el escenario de un incendio, lo que permitió evaluar la capacidad de respuesta de las corporaciones, así como la coordinación entre las distintas áreas involucradas en situaciones de riesgo.

https://vanguardia.com.mx/coahuila/saltillo/instituciones-educativas-en-saltillo-participan-en-el-primer-simulacro-nacional-2026-BG20514335

De acuerdo con el director de la corporación, Ari Antonio Hernández, se logró evacuar a aproximadamente 150 personas en un tiempo de 3 minutos con 13 segundos, considerado dentro de los parámetros óptimos para este tipo de contingencias.

Durante el simulacro también se brindó atención a dos personas afectadas: una con crisis nerviosa y otra con intoxicación por humo, lo que permitió reforzar los protocolos de atención prehospitalaria por parte de los cuerpos de auxilio.

$!Fueron evacuadas aproximadamente 150 personas en 3 minutos con 13 segundos.
Fueron evacuadas aproximadamente 150 personas en 3 minutos con 13 segundos.

En cuanto a los tiempos de respuesta, la primera unidad de emergencia arribó en un lapso de 3 minutos desde la subestación del Centro, mientras que las unidades provenientes de la estación central llegaron en un promedio de 6 minutos.

$!Evalúan la capacidad de respuesta y la coordinación entre corporaciones.
Evalúan la capacidad de respuesta y la coordinación entre corporaciones.

Para este operativo se desplegaron tres unidades de ataque rápido, una de rescate, dos máquinas extintoras y una ambulancia, logrando una intervención integral acorde con la magnitud del incidente planteado.

El secretario del Ayuntamiento, Daniel Aguilar, destacó que este ejercicio se realizó de manera simultánea en todo el país, en coordinación con el Sistema Nacional de Protección Civil, y subrayó la preparación y capacidad operativa del personal de Protección Civil y Bomberos de Piedras Negras.

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Josué Rodríguez

Josué Rodríguez

Reportero con más de 35 años cubriendo temas de migración y seguridad en la frontera de Coahuila. Actualmente informando sobre el acontecer en los municipios de Allende, Zaragoza, Villa Unión, Jiménez, Acuña, Morelos, Nava, Hidalgo, Guerrero y Piedras Negras.

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