Simulacro de incendio fortalece la capacidad de respuesta en Piedras Negras

PIEDRAS NEGRAS, COAH.- La Dirección de Protección Civil y Bomberos de Piedras Negras participó este miércoles en el Primer Simulacro Nacional 2026, en coordinación con la Presidencia Municipal, como parte de las acciones orientadas a fortalecer la cultura de la prevención y la atención oportuna ante emergencias. El ejercicio se desarrolló bajo el escenario de un incendio, lo que permitió evaluar la capacidad de respuesta de las corporaciones, así como la coordinación entre las distintas áreas involucradas en situaciones de riesgo.

De acuerdo con el director de la corporación, Ari Antonio Hernández, se logró evacuar a aproximadamente 150 personas en un tiempo de 3 minutos con 13 segundos, considerado dentro de los parámetros óptimos para este tipo de contingencias. Durante el simulacro también se brindó atención a dos personas afectadas: una con crisis nerviosa y otra con intoxicación por humo, lo que permitió reforzar los protocolos de atención prehospitalaria por parte de los cuerpos de auxilio.

En cuanto a los tiempos de respuesta, la primera unidad de emergencia arribó en un lapso de 3 minutos desde la subestación del Centro, mientras que las unidades provenientes de la estación central llegaron en un promedio de 6 minutos.

Para este operativo se desplegaron tres unidades de ataque rápido, una de rescate, dos máquinas extintoras y una ambulancia, logrando una intervención integral acorde con la magnitud del incidente planteado. El secretario del Ayuntamiento, Daniel Aguilar, destacó que este ejercicio se realizó de manera simultánea en todo el país, en coordinación con el Sistema Nacional de Protección Civil, y subrayó la preparación y capacidad operativa del personal de Protección Civil y Bomberos de Piedras Negras.

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