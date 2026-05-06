Instituciones educativas en Saltillo participan en el Primer Simulacro Nacional 2026

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    Instituciones educativas en Saltillo participan en el Primer Simulacro Nacional 2026
    Instituto Tecnológico de Saltillo participó en el simulacro.

La Universidad Autónoma de Coahuila, el Tecnológico de Saltillo y planteles de todos los niveles educativos participaron en el primer simulacro nacional del año, con ejercicios de evacuación ante distintos escenarios de emergencia.

En punto de las 11:00 de la mañana de este miércoles, al sonar la alerta en distintos dispositivos, instituciones educativas de todos los niveles en Saltillo se sumaron al Primer Simulacro Nacional 2026, mediante ejercicios de evacuación que pusieron en práctica los protocolos de actuación ante emergencias.

En la región, escuelas, facultades y centros educativos realizaron actividades de desalojo de manera ordenada, como parte de un ejercicio preventivo que contempló diversas hipótesis de riesgo así como la aplicación general de protocolos de evacuación.

https://vanguardia.com.mx/coahuila/se-suma-uadec-a-simulacro-nacional-EG20513250

En Universidad Autónoma de Coahuila participaron docentes, trabajadores y estudiantes de diversas unidades académicas, entre ellas la Facultad de Artes Plásticas, Facultad de Psicología, la Coordinación Unidad Sureste, el Instituto de Enseñanza Abierta, así como áreas administrativas. En total, se registró la participación de mil 83 personas.

El ejercicio contó con el apoyo de brigadistas capacitados en primeros auxilios, uso de extintores y evacuación, como parte del Programa de Protección Civil Universitaria, que este año cumple dos décadas de operación.

$!Se sumaron escuelas de educación básica - Escuela Primaria Mariano Escobedo
Se sumaron escuelas de educación básica - Escuela Primaria Mariano Escobedo

Por su parte, en el Tecnológico Nacional de México campus Saltillo fueron evacuados aproximadamente mil estudiantes, con el acompañamiento de docentes y personal de Protección Civil y Bomberos de Saltillo. En este caso, se simuló un conato de incendio en el segundo piso del edificio principal derivado de una falla eléctrica. En el operativo participaron 45 brigadistas.

$!UAdeC campus Arteaga
UAdeC campus Arteaga

De manera simultánea, planteles de educación básica, desde nivel preescolar hasta secundaria, también realizaron simulacros en los que docentes guiaron a niñas, niños y adolescentes sobre cómo actuar ante una emergencia y la forma adecuada de evacuar las instalaciones.

El director de Protección Civil y Bomberos de Saltillo, Francisco Martínez Ávalos, informó que en la ciudad se llevaron a cabo 377 simulacros registrados, incluyendo comercios, empresas y dependencias gubernamentales, con una participación superior a 26 mil personas con el fin de fortalecer la cultura de la prevención entre la población.

“Sabemos que a algunas personas les incomodan estos simulacros porque interrumpen actividades, pero son fundamentales para que, en caso de una emergencia real, la gente sepa cómo actuar y evitar incidentes durante la evacuación”, explicó.

$!UAdec Unidad Central.
UAdec Unidad Central.

Añadió que la cultura de protección civil se refleja en la reducción de personas lesionadas o fallecidas durante situaciones de riesgo, por lo que insistió en la importancia de realizar este tipo de prácticas de manera constante.

Aunque a nivel nacional suele plantearse la hipótesis de sismo, en Coahuila se opta en muchos casos por escenarios como incendios, debido a que se trata de una región con baja actividad sísmica.

El ejercicio también se enmarca en el 40 aniversario del Sistema Nacional de Protección Civil, creado tras el sismo de 1985, con el objetivo de fortalecer la capacidad de respuesta ante emergencias en el país.

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Katya González

Katya González

Reportera apasionada, crítica y multifacética, egresada de la Universidad Interamericana para el Desarrollo, con experiencia en cobertura política y legislativa, dando seguimiento puntual a reformas y creación de nuevas leyes en el Congreso de Coahuila.

Además cubre temas de educación, con enfoque especial en las comunidades escolares y sus problemas, investigación generada por universidades, vigilancia de instituciones educativas que operan sin registro de validez oficial en el estado, y sucesos y estadísticas relacionadas con acoso escolar y la defensa de derechos de niñas, niños y mujeres.

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