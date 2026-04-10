Solo el 30 por ciento cumple con pago vehicular en Piedras Negras

PIEDRAS NEGRAS, COAH.– La Administración Fiscal del Estado de Coahuila informó que el cumplimiento en el pago de derechos vehiculares en Piedras Negras se ubica en apenas el 30 por ciento.

De acuerdo con la dependencia estatal, 28 mil 185 vehículos han cubierto esta obligación, mientras que el padrón local registra 91 mil 202 unidades. Esto significa que el nivel de cumplimiento exacto es de 30.90 por ciento, lo que refleja que siete de cada diez automovilistas aún no han realizado el pago correspondiente.