Solo el 30 por ciento cumple con pago vehicular en Piedras Negras

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Piedras Negras
/ 10 abril 2026
    Solo el 30 por ciento cumple con pago vehicular en Piedras Negras
    El padrón vehicular en la ciudad supera las 90 mil unidades, pero la mayoría de los propietarios aún no ha realizado el pago correspondiente. Archivo

Más de 60 mil vehículos en la ciudad aún no han cumplido con el pago de derechos vehiculares, según el padrón oficial

PIEDRAS NEGRAS, COAH.– La Administración Fiscal del Estado de Coahuila informó que el cumplimiento en el pago de derechos vehiculares en Piedras Negras se ubica en apenas el 30 por ciento.

De acuerdo con la dependencia estatal, 28 mil 185 vehículos han cubierto esta obligación, mientras que el padrón local registra 91 mil 202 unidades. Esto significa que el nivel de cumplimiento exacto es de 30.90 por ciento, lo que refleja que siete de cada diez automovilistas aún no han realizado el pago correspondiente.

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Las autoridades recordaron que los contribuyentes rezagados se exponen a multas por circular de manera irregular, ya que la normativa vigente establece que los vehículos deben estar al corriente en sus impuestos.

Aunque hasta el momento no se han implementado operativos de revisión de documentos, la Administración Fiscal subrayó que cuenta con las facultades legales para llevarlos a cabo en cualquier momento.

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Josué Rodríguez

Josué Rodríguez

Reportero con más de 35 años cubriendo temas de migración y seguridad en la frontera de Coahuila. Actualmente informando sobre el acontecer en los municipios de Allende, Zaragoza, Villa Unión, Jiménez, Acuña, Morelos, Nava, Hidalgo, Guerrero y Piedras Negras.

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