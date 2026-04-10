Cuatro consejeros del IEC avanzan en convocatoria para integrar consejerías del Instituto Nacional Electoral

Fue el pasado jueves a la medianoche, cuando el Comité Técnico de Evaluación de la convocatoria, emitió sus resultados respecto de la evaluación de los 476 aspirantes que se registraron para participar por los cargos de carácter nacional.

Tres consejeros en funciones y un exconsejero del Instituto Electoral de Coahuila pasaron a la siguiente etapa en la convocatoria para elegir tres cargos de consejería en el Instituto Nacional Electoral.

Del total de los aspirantes, el Comité Técnico dio el pase a la etapa de examen a un total de 376 aspirantes de los cuales 329 lo presentaron y pasarán el 50 por ciento.

Tras la evaluación, el Comité colocó a Óscar Daniel Rodríguez, actual consejero presidente del IEC, con la mayor puntuación en la evaluación presentada por candidatos coahuilenses adscritos a la tarea electoral.

Después, la consejera Madeleyne Ivette Figueroa actual consejera del IEC, tuvo una calificación aprobatoria de 79 puntos sobre 100, luego siguió el ex consejero del IEC, Juan Carlos Cisneros Ruiz con calificación también de 79.

Y finalmente, también clasificó la actual consejera del órgano local, Leticia Bravo Ostos con calificación de 75 puntos.

Los tres cargos en referencia, se deben a la conclusión de las funciones de las consejerías a cargo de Dania Ravel, Jaime Rivera y la consejera Beatríz Zavala.

De acuerdo con la convocatoria, deberá ser a más tardar el 5 de abril cuando el Comité entregue la lista definitiva de los aspirantes que cumplan con los requisitos necesarios para entrar a la etapa de evaluación específica de idoneidad entre el 10 y el 12 de abril.

Después, entre el 14 y el 16 de abril cuando el Comité haya seleccionado a un máximo de 100 aspirantes, dará inicio la etapa de entrevistas que serán trasladados finalmente por quintetas ante la votación de la Cámara de Diputados aproximadamente el 22 de abril.