Sustraen 80 mil pesos de estética en el Centro de Piedras Negras

PIEDRAS NEGRAS, COAH.- Un hecho delictivo de impacto económico fue reportado en un negocio de servicios de belleza ubicado en el primer cuadro de Piedras Negras, luego de que su propietaria detectara la desaparición de una fuerte suma de dinero en efectivo que se encontraba resguardada dentro del establecimiento.

La afectada, identificada como Laura ¨N¨, solicitó apoyo policial tras confirmar que el efectivo ya no se encontraba en el lugar donde acostumbraba guardarlo. Al revisar el inmueble, no se localizaron daños en accesos, cerraduras forzadas ni alteraciones visibles, lo que descartó, en una primera inspección, un ingreso violento al local.

Ante este escenario, la propietaria manifestó a las autoridades que el área donde se encontraba el dinero no era de acceso general, por lo que consideró que la persona responsable podría tener conocimiento previo del funcionamiento del negocio. En su declaración inicial, señaló a su pareja sentimental, de origen centroamericano, como una posible línea de investigación, al tratarse de alguien familiarizado con el sitio.

Elementos de la Agencia de Investigación Criminal y de la Policía Civil de Coahuila acudieron al establecimiento para documentar lo ocurrido y recabar la información necesaria. Tras levantar el reporte correspondiente, orientaron a la comerciante para acudir ante el Ministerio Público de la Fiscalía General de Justicia del Estado y formalizar la denuncia, paso indispensable para iniciar las indagatorias legales.

De acuerdo con lo expuesto, el robo habría ocurrido sin confrontaciones directas ni presencia de testigos, aprovechando un momento en el que el local no contaba con la supervisión de su propietaria. El monto sustraído representa una pérdida considerable para el negocio, al tratarse de recursos destinados a su operación cotidiana.

Las autoridades señalaron que, una vez integrada la denuncia, se procederá a la apertura de la carpeta de investigación, con la que se analizarán testimonios, posibles responsabilidades y cualquier elemento que permita esclarecer cómo ocurrió la sustracción y quién podría estar involucrado.

(Con información de medios locales)