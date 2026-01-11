Falta de regulación en Airbnb representa riesgo para Saltillo rumbo al Mundial 2026

A meses del Mundial de Futbol 2026, Saltillo enfrenta uno de sus principales retos en materia turística: la falta de regulación de los alojamientos tipo Airbnb, advirtió Héctor Horacio Dávila, vicepresidente estatal de la Asociación de Hoteles y Moteles de Coahuila.

El representante del sector hotelero señaló que, ante la posible llegada masiva de visitantes nacionales y extranjeros que se hospeden en la ciudad para trasladarse a los partidos que se disputarán en Monterrey, el crecimiento desordenado de este tipo de hospedaje podría derivar en problemas de seguridad, salubridad y mala experiencia para los turistas.

Dávila explicó que, a diferencia de los hoteles establecidos, muchos alojamientos operados bajo plataformas digitales no cuentan con supervisión en materia de Protección Civil, salidas de emergencia, condiciones de higiene, ni protocolos básicos de atención al huésped.

“Te pueden rentar una azotea y no sabes ni por dónde salir en una emergencia. No hay control de salubridad, no hay verificación de instalaciones y no sabemos quién llega, ni quién se hospeda”, advirtió.