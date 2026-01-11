Falta de regulación en Airbnb representa riesgo para Saltillo rumbo al Mundial 2026
Hotelero advierte riesgos de seguridad, salubridad y mala experiencia para visitantes internacionales
A meses del Mundial de Futbol 2026, Saltillo enfrenta uno de sus principales retos en materia turística: la falta de regulación de los alojamientos tipo Airbnb, advirtió Héctor Horacio Dávila, vicepresidente estatal de la Asociación de Hoteles y Moteles de Coahuila.
El representante del sector hotelero señaló que, ante la posible llegada masiva de visitantes nacionales y extranjeros que se hospeden en la ciudad para trasladarse a los partidos que se disputarán en Monterrey, el crecimiento desordenado de este tipo de hospedaje podría derivar en problemas de seguridad, salubridad y mala experiencia para los turistas.
Dávila explicó que, a diferencia de los hoteles establecidos, muchos alojamientos operados bajo plataformas digitales no cuentan con supervisión en materia de Protección Civil, salidas de emergencia, condiciones de higiene, ni protocolos básicos de atención al huésped.
“Te pueden rentar una azotea y no sabes ni por dónde salir en una emergencia. No hay control de salubridad, no hay verificación de instalaciones y no sabemos quién llega, ni quién se hospeda”, advirtió.
El vicepresidente hotelero alertó que, de no establecerse reglas claras antes del Mundial, cualquier vivienda podría convertirse en hospedaje temporal sin cumplir con estándares mínimos, lo que incrementaría el riesgo de accidentes, robos o situaciones de insatisfacción para los visitantes.
Además, subrayó que muchos de estos alojamientos no contribuyen fiscalmente, ya que no pagan impuestos estatales, ni federales, lo que genera una competencia desigual frente a los hoteles formales que sí cumplen con obligaciones legales, laborales y de seguridad.
“Los hoteles invertimos en capacitación, limpieza, tecnología y servicio. En muchos Airbnb no hay cultura de servicio, no hay limpieza diaria, no hay cambio de toallas, ni atención al huésped; se renta solo por obtener dinero”, señaló.
MUNDIAL REPRESENTA OPORTUNIDAD PARA EL SECTOR
Dávila insistió en que el Mundial 2026 representa una oportunidad histórica para posicionar a Saltillo como un destino hospitalario, pero advirtió que sin orden y coordinación entre autoridades y prestadores de servicio, el evento podría exhibir debilidades estructurales en la ciudad.
Finalmente, hizo un llamado a los tres niveles de gobierno para establecer una regulación clara antes de la justa mundialista, que permita garantizar seguridad, calidad en el servicio y una experiencia positiva para los visitantes que llegarán a la región.