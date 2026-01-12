POLITICÓN: Monta Fiscalía de Nuevo León megaoperativo contra Director de VANGUARDIA, mientras es indulgente con criminales

I. EXCESO

La Fiscalía de Nuevo León, a cargo de Javier Flores Saldívar, dispuso de más de una treintena de agentes para el operativo que llevó al ilegal arresto del Director General de VANGUARDIA. Un despliegue de fuerza inaudito, incomprensible, desproporcionado. Como si hubieran ido tras un peligroso terrorista internacional, como si se tratara de conjurar una amenaza inminente para la seguridad de los ciudadanos. La pregunta es obligada: ¿con esa misma determinación perseguirán a los delincuentes que secuestran, roban, extorsionan y asesinan personas de forma cotidiana? La respuesta la conocemos todos.

II. DESPROPORCIÓN INSULTANTE

No se trata de una especulación. Uno de los agentes que arrestó a Armando Castilla le dijo que dispusieron equipos en las tres terminales del aeropuerto de Monterrey. Un equipo en cada filtro de seguridad y otro en las salas de última espera. Cada uno integrado por cuatro agentes: 24 policías para arrestar al director de un medio de comunicación que viaja solo, que no se hace acompañar de ningún escolta, que no representaba ningún riesgo. ¿Cuántos policías enviarán cuando sí se trata de arrestar a alguien peligroso?

III. AL ALZA

Tal vez la pregunta anterior está equivocada porque, según se ve, en contra de los delincuentes reales no se hace nada. Y para ello solamente hace falta revisar las cifras de la entidad que gobierna Samuel García: el delito de extorsión no ha hecho sino crecer en los últimos cinco años: de 389 casos denunciados en 2020, se llegó a 879 en los primeros 11 meses de 2025. Pero ese número corresponde a quienes han tenido el valor de presentar denuncia. De acuerdo con el Inegi, la cifra negra de este delito en México es de 96.7 por ciento o, para decirlo con mayor claridad, quienes denuncian haber sido víctimas del mismo no llegan al 4 por ciento del total.

IV. PUES CÓMO NO

Se entiende el crecimiento de la extorsión en Nuevo León, pues el delito se ha convertido en una auténtica “industria” en el vecino estado. ¿Y quiénes se encuentran detrás del negocio? Para sorpresa de nadie, los mismos que deberían asegurarse de que éste no ocurra: los integrantes de la Fiscalía General de Justicia y los jueces de control. Así, lo único que puede esperarse es que la situación empeore cada vez más... hasta que alguien se decida a hacer algo.

V. OTRO FRENTE

Y del problema creciente del delito de extorsión hablando, los especialistas en informática advierten que el registro obligatorio de celulares –el cual arrancó apenas hace tres días y depende de la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones, que dirige Norma Solano Rodríguez–, presenta vulnerabilidades que, lejos de infundir confianza en los ciudadanos, deben llevarlos a esperar hasta que existan garantías de que, en efecto, los datos que debemos entregarle a las empresas telefónicas no implican un mayor nivel de vulnerabilidad para nosotros mismos.

VI. EN RIESGO

Y es que, en teoría, el nuevo Registro se diseñó “para combatir la extorsión” que se realiza a través de líneas telefónicas de las cuales se desconoce quién es su propietario. Teóricamente, gracias a dicho Registro, nadie podría cometer impunemente un delito usando dicha tecnología. Pero en los hechos, dicen quienes le entienden al asunto, lo que está ocurriendo es que cualquiera puede hacer justamente eso: apropiarse de nuestra información sin esfuerzo y extorsionarnos con los mismos datos que nosotros entregamos.

VII. PRÁCTICAS DE GANADEROS

En Castaños volvió a repetirse la historia de siempre en las uniones ganaderas. René Martínez le entregó la dirigencia a Marco Rodríguez, pero en el camino dieron de baja a varios socios, lo que provocó una asamblea alterna en la que otra planilla se proclamó ganadora. Ahora todo está en manos de la asociación nacional. Y mientras eso pasa, el secretario de Desarrollo Rural, Chuma Montemayor, nos dicen, no se quieren ni asomar. Los conflictos entre ganaderos crecen y los que deberían intervenir simplemente no lo hacen. Recuerden lo que pasó en Múzquiz... hasta golpes hubo.

VIII. LA QUE SIGUE

Ahora se alistan para la elección en Monclova y se espera que el relevo sea entre hermanos: de Ramiro a Jesús Ballesteros. El primero lleva años sin pena ni gloria, pero quiere dejar sucesor de casa. El proceso ya causa molestias, pero liderazgos locales, como Abel Ayala, siguen sin asomarse. Y la Secretaría del ramo, menos. Si en Castaños hubo bronca y en el pasado, en Múzquiz, hasta violencia, ¿qué esperan para poner orden? ¿Que el Gobernador intervenga?

