Con inversión aproximada a los 5 mil mdp, Gobierno de Coahuila anuncia paquete de obras y apoyos

En materia laboral, se anunció un programa de empleo temporal dirigido a mujeres cuidadoras, pensado para quienes no pueden cubrir jornadas tradicionales por atender a familiares. Sobre este esquema, el Gobernador comentó: “Van a ser empleos en sus colonias, de aproximadamente tres horas al día, de lunes a viernes, y van a recibir un ingreso para apoyar la economía de sus familias”.

Para medianos y grandes empresarios, explicó que los financiamientos contemplan condiciones preferenciales: “Van de 300 mil pesos hasta 2 millones de pesos, con tasa preferencial, meses de gracia para el pago de intereses y 0 por ciento en la apertura”, dijo.

En el rubro económico, se presentó un esquema de créditos para emprendedores y comerciantes, con montos diferenciados según el tamaño del negocio. Al respecto, el mandatario detalló que para micro y pequeños negocios se otorgarán apoyos accesibles: “Son créditos de 10 mil a 30 mil pesos, con 0 por ciento de interés”, señaló.

El Gobierno de Coahuila anunció este lunes una serie de programas y acciones en materia de empleo, emprendimiento, educación, salud, obras sociales y apoyos alimentarios, con una inversión estimada de hasta 5 mil millones de pesos, informó el gobernador Manolo Jiménez Salinas durante un mensaje en Palacio de Gobierno.

De forma paralela, se implementará un programa general de empleo temporal, abierto a la población en general y enfocado en acciones de embellecimiento urbano en coordinación con los municipios. Según se informó, este programa permitirá emplear a miles de personas en todas las regiones del estado.

También se dio a conocer un programa de autoempleo para mujeres, que incluye capacitación en oficios como estilismo, repostería y manualidades. Estas acciones forman parte de los programas de empleo y emprendimiento social, coordinados entre distintas dependencias estatales.

En el ámbito educativo, se anunció la entrega de miles de becas para estudiantes de primaria, secundaria, preparatoria y universidad, así como la creación de la Súper beca extranjera para universitarios aceptados en instituciones del extranjero. Sobre este apoyo, Jiménez Salinas explicó: “Son becas que van entre los 50 y los 100 mil pesos para que no dejen pasar la oportunidad de estudiar fuera por falta de recursos”.

Además, se confirmó la continuidad del programa Mujeres Echadas para Adelante, que otorga becas del 100 por ciento a mujeres que buscan concluir la preparatoria o cursar estudios universitarios.

En el área deportiva, se anunció la creación de un fondo extraordinario para deportistas de alto rendimiento, adicional a los apoyos ya existentes, con el objetivo de respaldar a atletas que participan en competencias nacionales e internacionales, con miras a los Juegos Olímpicos de Los Angeles, en California.

Dentro del sector educativo también se mantendrán apoyos para uniformes escolares, internet en escuelas rurales y transporte escolar, además de una inversión de alrededor de 500 millones de pesos en obras para planteles, que incluirán aulas, techumbres y canchas durante 2026.

En salud, se informó que continuará el fortalecimiento del programa de Salud Popular, que mediante la Tarjeta de la Salud Popular brinda atención médica gratuita a 30 mil adultos mayores sin seguridad social. “Con esta tarjeta tienen consultas, análisis, operaciones y medicamentos completamente gratuitos”, precisó el Gobernador.

En el rubro de discapacidad, se anunció una inversión superior a 300 millones de pesos, que incluye la duplicación del programa de becas económicas para familias con personas con discapacidad, la adquisición de 45 unidades Unedif, el fortalecimiento de centros de rehabilitación y la entrega de aparatos funcionales, ortopédicos y auditivos. A esto se suma la asignación de 150 millones de pesos a organizaciones de la sociedad civil, muchas de ellas enfocadas en este sector.

Respecto a obras sociales, se informó que el programa Obras Sociales a Pasos de Gigante concentrará acciones de pavimentación, bacheo, agua y drenaje en coordinación con los municipios, además del fortalecimiento del programa de escrituración, orientado a brindar certeza jurídica sobre la propiedad de viviendas.

En desarrollo rural, continuarán los programas de semilla, mejoramiento genético, barbecho, tractores y jornales, así como el programa alimentario, los mercaditos Mejora, las brigadas multifuncionales, incluidas las brigadas invernales, y la Tarjeta La Mera Mera.

De acuerdo con lo informado, los programas anunciados representan una inversión aproximada de 3 mil millones de pesos, sin contar las obras sociales de mayor escala, lo que eleva el monto total a alrededor de 5 mil millones de pesos, recursos que se ejecutarán en coordinación con las secretarías estatales y los municipios.