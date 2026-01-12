Reporta Ramos Arizpe saldo blanco tras entrada del Frente Frío 27

Saltillo
12 enero 2026
    Reporta Ramos Arizpe saldo blanco tras entrada del Frente Frío 27
    El refugio temporal de Ramos Arizpe fue habilitado con calefacción, alimentos y bebidas calientes durante el fin de semana. FOTO:JUAN FRANCISCO VALDÉS

Protección Civil llamó a la ciudadanía a reforzar medidas de prevención en los hogares y a reportar cualquier emergencia al 911 ante el pronóstico de clima gélido prolongado.

Ante el descenso de temperatura por el frente frío número 27, la Dirección de Protección Civil de Ramos Arizpe intensificó recorridos de vigilancia, logrando el resguardo de personas en situación de calle durante el fin de semana.

Francisco Sánchez, titular de la corporación, informó que el operativo detectó a cuatro ciudadanos en vulnerabilidad. “Dos de ellas aceptaron el traslado al refugio temporal y dos más no lo aceptaron. No, no los podemos obligar”, explicó.

El funcionario señaló que quienes aceptaron el apoyo permanecen en el albergue desde la noche del sábado. “Es un lugar seguro donde tenemos todas las condiciones; se les dan bebidas calientes, se les dan alimentos”, detalló el director.

Sánchez destacó que el refugio cuenta con calentadores y lo necesario para pernoctar con seguridad. “Pasar la noche en el refugio es un lugar seguro... para que pasen la noche de forma segura”, puntualizó tras las gélidas jornadas.

A pesar de la presencia de llovizna en la región, las autoridades municipales confirmaron que no hubo incidentes viales de gravedad. “Afortunadamente no hemos tenido accidentes... pudiéramos decir que tenemos saldo blanco”, aseguró Francisco Sánchez.

El pronóstico indica que el clima gélido continuará durante los próximos días en la región sureste. “Seguramente toda la semana vamos a estar así con esta afectación... hoy amanecimos a -2 °C ahí en Ramos Arizpe”, advirtió el funcionario.

Debido a las condiciones climáticas, se hizo un llamado especial para proteger a sectores vulnerables. “Hay que tener mucho cuidado, abrigarnos mejor, tener mucho cuidado con los adultos mayores, con los menores de edad”, exhortó el titular de Protección Civil.

Sobre el uso de calefacción en los hogares, fue enfático en las medidas preventivas para evitar intoxicaciones. “Por ningún motivo meter algún anafre a la casa y tener mucho cuidado con los calentadores de gas”, advirtió.

Finalmente, recordó que estos aparatos siempre deben contar con ventilación adecuada. “No dejarlos encendidos durante la noche”, recomendó, además de poner a disposición de la ciudadanía el número 911 y el teléfono 844 488 6981 para reportes.

