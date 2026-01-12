Bebé de un año es intoxicado tras ingerir veneno para ratas en Piedras Negras; es hospitalizado

PIEDRAS NEGRAS, COAH.- Una situación de alto riesgo movilizó a cuerpos de emergencia y autoridades investigadoras en Piedras Negras, luego de que un menor de apenas un año y cinco meses de edad resultara intoxicado tras ingerir de manera accidental veneno para ratas al interior de su vivienda.

El incidente se registró en un domicilio ubicado sobre la calle Carlos Garza Castro, en la colonia Gobernadores, donde el menor tuvo acceso a la sustancia tóxica que se encontraba colocada sobre una mesa. De acuerdo con la información recabada, el niño ingirió el químico sin que los adultos presentes se percataran de inmediato.

Fue su padre quien notó que el menor comenzó a presentar vómito y dificultades para respirar, por lo que solicitó apoyo urgente a través de los servicios de emergencia. Ante el reporte, paramédicos del Cuerpo de Bomberos y de la Cruz Roja se trasladaron hasta el lugar, donde brindaron los primeros auxilios y estabilizaron al niño.

Debido a la gravedad del cuadro clínico, el menor fue trasladado de emergencia a un hospital de la ciudad para recibir atención médica especializada y permanecer bajo observación. Aunque al momento de su ingreso su estado de salud fue reportado como estable, se indicó que su evolución deberá ser monitoreada durante las siguientes horas, debido a los riesgos asociados a este tipo de intoxicaciones.

Tras el ingreso hospitalario, elementos de la Agencia de Investigación Criminal y de la Policía Civil de Coahuila acudieron para tomar conocimiento de los hechos y documentar el caso. Como parte del protocolo, se dio aviso a la Procuraduría de los Niños, Niñas y la Familia (Pronnif), instancia que revisará el entorno familiar y determinará si existe alguna omisión de cuidados o situación que deba ser investigada.

El caso quedó registrado como una intoxicación accidental, mientras se realizan las diligencias correspondientes para esclarecer las circunstancias en las que el menor tuvo acceso al veneno. No se reportó la detención de personas ni la comisión de algún delito de manera inmediata.

Este hecho encendió las alertas en el sector, al tratarse de una sustancia altamente peligrosa para menores de edad, cuyo contacto o ingestión puede poner en riesgo la vida. Las autoridades continúan con el seguimiento del estado de salud del niño y con las acciones necesarias para descartar responsabilidades adicionales.

(Con información de medios locales)