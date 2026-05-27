Tormenta pone en alerta a Piedras Negras; policías auxilian a familias y conductores

PIEDRAS NEGRAS, COAH.– Las fuertes lluvias registradas la tarde y noche de este martes provocaron diversas situaciones de riesgo en distintos sectores de Piedras Negras, lo que derivó en la movilización de corporaciones de seguridad y cuerpos de auxilio para brindar apoyo a la población. Elementos de la Agencia de Investigación Criminal (AIC) y de la Policía Estatal realizaron recorridos preventivos y atendieron reportes relacionados con vehículos varados, personas atrapadas por la acumulación de agua y familias que requerían asistencia para trasladarse a zonas seguras.

Entre las intervenciones efectuadas por las autoridades destacó el auxilio brindado a una familia que quedó en una situación de riesgo cuando el vehículo en el que viajaba fue alcanzado por la corriente de un arroyo durante la tormenta. Tras recibir el reporte ciudadano, los agentes acudieron al lugar y lograron poner a salvo a los ocupantes sin que se registraran personas lesionadas. Además de este incidente, las corporaciones estatales mantuvieron presencia en diversos puntos de la ciudad donde se reportaron encharcamientos, corrientes de agua y afectaciones a la circulación vehicular, con el objetivo de prevenir accidentes y apoyar a los conductores que enfrentaban dificultades para continuar su trayecto.

Las acciones de vigilancia y auxilio se extendieron durante varias horas debido a las condiciones climatológicas adversas, mientras las autoridades exhortaron a la población a evitar cruzar arroyos, vialidades inundadas y zonas consideradas de riesgo durante las precipitaciones.

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