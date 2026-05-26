Coahuila: Candidaturas al Congreso ignoran armonización de la Ley General de Movilidad y Seguridad Vial

Durante las actuales campañas electorales para el Congreso de Coahuila, ninguno de los candidatos propuso la armonización de la Ley General de Movilidad y Seguridad Vial (LGMSV), pendiente desde diciembre del 2022. El académico de la Universidad Autónoma de Coahuila (UAdeC) e integrante del Centro de Investigaciones Socioeconómicas (CISE), Alejandro Dávila Flores, calificó la situación como “una omisión grave”.

“Ha sido esa omisión causa de un rezago en una legislación que justamente ayuda a mejorar las condiciones de seguridad vial en nuestras ciudades y que pues es uno de los principales factores de mortalidad en México por causas que no son naturales”, explicó. Dávila Flores expuso que en el segundo encuentro de la Coalición de Movilidad Segura realizado el pasado fin de semana, se expuso que una de cada cinco muertes en México se debe a accidentes de tránsito. En 2024, se registraron en el país fallecimientos por medio de transporte en 2 mil 885 peatones, 208 ciclistas, 3 mil 381 motociclistas, 2 mil 094 en otros vehículos motorizados y 8 mil 147 no determinados. “Cuando se rezaga de esa manera la actualización de una legislación que puede ayudar a salvar vidas, es una omisión grave y yo creo que el Congreso debe comprometerse a armonizar esa legislación a la mayor brevedad”, señaló Dávila Flores. REGULARÍA LÍMITES DE VELOCIDAD El integrante del CISE detalló que el principal factor asociado a los accidentes de tránsito es la velocidad, por lo que la ley federal establece topes máximos en las diferentes vialidades de las zonas urbanas. En las vialidades primarias se contempla un límite de 50 kilómetros por hora, el cual describió como el punto a partir del cual un atropellamiento se vuelve mortal. Para las vialidades secundarias, el límite se fija en 30 kilómetros por hora.

“Esa velocidad realmente corresponde incluso a una velocidad superior a lo que es la velocidad media en muchos de los traslados en nuestra ciudad por el problema del congestionamiento vial que ya tenemos”, expuso. La normativa federal permite un máximo de 80 kilómetros por hora en vialidades de acceso controlado, como son las áreas del bulevar Reforma y Fundadores en la ciudad de Saltillo. En carreteras de dos carriles el tope es de 90 kilómetros por hora y en autopistas es de 110 kilómetros por hora. La armonización también contempla disposiciones de seguridad para las motocicletas y los motociclistas ante el crecimiento exponencial de este medio de transporte, así como la regulación de los medios de micromovilidad eléctrica. “También se contempla la pirámide de movilidad que va consistente con los cambios que exige la nueva urbanización que se va a relacionar con el cambio climático y la crisis energética que tenemos encima de nosotros”, comentó. El académico añadió que ya se encuentra operando el Sistema Nacional de Seguridad Vial y su estrategia de movilidad vinculada. Al tratarse de una ley de carácter general, posee validez en todo el territorio nacional, obligando a estados y municipios a alinearse con las disposiciones. “Es todo un cambio muy importante en la manera como se organizan y se desarrollan las opciones de movilidad en las ciudades y también la manera como se planifican y se diseñan las ciudades poniendo en el centro de las estrategias de planeación a las personas”, declaró. PROPUESTAS EN MOVILIDAD Una revisión realizada por VANGUARDIA de la plataforma Conóceles, del Instituto Electoral de Coahuila (IEC), encontró que si bien ninguna de las candidaturas propuso expresamente la armonización de la LGMSV, sí se realizaron propuestas en materia de movilidad y transporte público. La más similar la realizó Héctor Manuel Garza Martínez, del PAN por el Distrito Local 5 de Monclova, quien propuso una “reforma integral de la Ley de Transporte y Movilidad Sustentable para garantizar un transporte público digno, seguro, accesible, moderno y verdaderamente humano para los ciudadanos de Coahuila”.

Asimismo detalló que “la propuesta incorpora principios de movilidad sustentable, justicia social, legalidad y derechos humanos, buscando que el transporte público deje de ser únicamente un servicio de traslado para convertirse en una herramienta de igualdad, desarrollo social”. Otro candidato que abordó el tema del transporte público fue Israel Omar Castañeda Adame del PVEM por el Distrito 7 de Matamoros, quien propuso “impulsar unidades más nuevas, limpias, seguras y accesibles, con mantenimiento constante y operadores capacitados”. Juan Pablo Uribe Barraza, del partido Nuevas Ideas del Distrito 8 de Torreón, realizó propuestas en materia de regular las concesiones, mientras que Marimar Arroyo, de la coalición PRI-UDC en Saltillo, propuso crear nuevas rutas alimentadoras. En el Distrito 16 de Saltillo, Albany Castro de Movimiento Ciudadano, propuso la eliminación del pago de parquímetros cerca de hospitales, mientras que Alejandra Iznaola, de México Avante, propuso buscar “unidades en mejores condiciones, rutas más eficientes y mayor seguridad para las y los usuarios”.

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