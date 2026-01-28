Venden terrenos repetidos y desatan denuncias millonarias en Piedras Negras

Piedras Negras
/ 28 enero 2026
    Las denuncias apuntan a la venta repetida de los mismos predios a distintos compradores. FOTO: ARCHIVO

Las querellas acumuladas durante 2025 y 2026 señalan un daño patrimonial de varios millones de pesos a las víctimas

PIEDRAS NEGRAS, COAH.- Una serie de denuncias por presunto fraude inmobiliario mantiene bajo investigación a una mujer y a su hijo en Piedras Negras, luego de que varias personas señalaran haber sido víctimas de la venta irregular de terrenos y viviendas, principalmente en la colonia Ramos Arizpe.

De acuerdo con la información disponible, los señalados se presentaban como propietarios o intermediarios en la comercialización de casas y predios, los cuales ofrecían a distintos compradores con precios que oscilaban entre los 200 mil y los 650 mil pesos. Sin embargo, al intentar avanzar en los trámites legales de escrituración, las víctimas descubrieron que los inmuebles ya contaban con otros dueños o no pertenecían a quienes se los habían vendido.

Los imputados fueron identificados como María Magdalena “N¨ y Arturo ¨N¨. Ambos habrían utilizado el mismo esquema de operación, consistente en ofertar un mismo terreno o vivienda en más de una ocasión, generando un daño patrimonial significativo a las personas afectadas.

Las denuncias presentadas ante la autoridad señalan que, durante 2025 y lo que va de 2026, la mujer acumula al menos ocho querellas formales, mientras que su hijo enfrenta seis denuncias por hechos similares. En algunos de los casos documentados, los afectados habrían entregado el monto total solicitado por los presuntos vendedores, lo que eleva el perjuicio económico a varios millones de pesos.

Las investigaciones apuntan a que las operaciones se concentraban en colonias de la localidad, con especial incidencia en el sector Ramos Arizpe, donde los inmuebles eran promovidos como oportunidades de compra accesibles, sin que se advirtiera a los compradores sobre la situación legal real de los predios.

La Fiscalía General de Justicia mantiene abierta la carpeta de investigación correspondiente, a fin de integrar los elementos necesarios que permitan esclarecer los hechos y determinar responsabilidades. Hasta el momento, no se reportan personas detenidas en relación con este caso.

De acuerdo con lo informado, el expediente podría ser judicializado en los próximos días, una vez que se completen las diligencias y se soliciten las órdenes legales correspondientes en contra de los señalados, en caso de acreditarse el presunto fraude.

(Con inofrmación de medios locales)

