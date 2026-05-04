Vicente Fox será orador principal en la Sexta Cumbre Anual del Comercio en Eagle Pass
COMPARTIR
TEMAS
Localizaciones
La cumbre reunirá a representantes de diversas ciudades fronterizas de Texas para analizar el desarrollo económico regional
EAGLE PASS, TX.– El expresidente de México, Vicente Fox Quesada, participará este jueves 7 de mayo como orador principal en la Sexta Cumbre Anual del Comercio, organizada por la ciudad de Eagle Pass.
La vocera municipal, Aidé Castaño, informó que el encuentro se llevará a cabo en el ICT Center y tendrá como eje central el análisis del crecimiento comercial de esta ciudad fronteriza, así como su papel en el intercambio económico entre México y Estados Unidos.
“Estamos orgullosos de anunciar que Vicente Fox Quesada encabezará nuestra Sexta Cumbre Anual del Comercio del Puerto de Eagle Pass como orador principal”, señaló Castaño.
El evento incluirá paneles de alto nivel con la participación de líderes y autoridades de ambos lados de la frontera. Durante las sesiones se abordarán temas relacionados con las oportunidades, desafíos y perspectivas del comercio internacional en la región.
Asimismo, se espera la asistencia de representantes de diversas ciudades fronterizas de Texas. Cabe recordar que en la edición anterior el orador principal fue otro expresidente de México, Felipe Calderón.