Vicente Fox será orador principal en la Sexta Cumbre Anual del Comercio en Eagle Pass

EAGLE PASS, TX.– El expresidente de México, Vicente Fox Quesada, participará este jueves 7 de mayo como orador principal en la Sexta Cumbre Anual del Comercio, organizada por la ciudad de Eagle Pass.

La vocera municipal, Aidé Castaño, informó que el encuentro se llevará a cabo en el ICT Center y tendrá como eje central el análisis del crecimiento comercial de esta ciudad fronteriza, así como su papel en el intercambio económico entre México y Estados Unidos.