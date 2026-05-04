Cortocircuito desata fuego en área de lavandería dentro de domicilio en Saltillo
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El siniestro dejó daños materiales concentrados en el área de lavandería, afectando principalmente el equipo de lavado sin registrarse pérdidas mayores en el resto del domicilio
Un conato de incendio se registró en el área de lavandería de un domicilio ubicado en la avenida Central, entre las calles 22 y 23 de la colonia Vista Hermosa, en Saltillo.
El incidente ocurrió en la parte alta de una vivienda, donde el fuego se originó en la zona del cuarto de lavado.
https://vanguardia.com.mx/coahuila/saltillo/saltillo-agrede-familia-a-vigilante-en-fraccionamiento-real-del-sol-ii-video-DD20457422
De acuerdo con los primeros reportes, un cortocircuito en una secadora habría provocado el siniestro, el cual afortunadamente no se extendió a más puntos del domicilio.
Elementos del Cuerpo de Bomberos acudieron al lugar para controlar la situación y evitar que el fuego se propagara a otras áreas del inmueble.
No se reportaron personas lesionadas; únicamente se registraron daños materiales en el área donde se ubica el equipo de lavado.