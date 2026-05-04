Cortocircuito desata fuego en área de lavandería dentro de domicilio en Saltillo

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Saltillo
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    Cortocircuito desata fuego en área de lavandería dentro de domicilio en Saltillo
    El siniestro solo dejó afectaciones materiales en el cuarto de lavado, sin que se reportaran personas lesionadas. ULISES MARTÍNEZ

El siniestro dejó daños materiales concentrados en el área de lavandería, afectando principalmente el equipo de lavado sin registrarse pérdidas mayores en el resto del domicilio

Un conato de incendio se registró en el área de lavandería de un domicilio ubicado en la avenida Central, entre las calles 22 y 23 de la colonia Vista Hermosa, en Saltillo.

El incidente ocurrió en la parte alta de una vivienda, donde el fuego se originó en la zona del cuarto de lavado.

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$!La rápida intervención de los cuerpos de emergencia evitó que el incendio causara daños mayores en el inmueble ubicado sobre la avenida Central.
La rápida intervención de los cuerpos de emergencia evitó que el incendio causara daños mayores en el inmueble ubicado sobre la avenida Central. ULISES MARTÍNEZ

De acuerdo con los primeros reportes, un cortocircuito en una secadora habría provocado el siniestro, el cual afortunadamente no se extendió a más puntos del domicilio.

$!Elementos del Cuerpo de Bomberos acudieron a un domicilio en la colonia Vista Hermosa tras el reporte de un conato de incendio en el área de lavandería.
Elementos del Cuerpo de Bomberos acudieron a un domicilio en la colonia Vista Hermosa tras el reporte de un conato de incendio en el área de lavandería. ULISES MARTÍNEZ

Elementos del Cuerpo de Bomberos acudieron al lugar para controlar la situación y evitar que el fuego se propagara a otras áreas del inmueble.

No se reportaron personas lesionadas; únicamente se registraron daños materiales en el área donde se ubica el equipo de lavado.

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