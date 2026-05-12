Denuncian a ex policía por presunto abuso sexual en Piedras Negras

+ Seguir en Seguir en Google
Piedras Negras
/
    Denuncian a ex policía por presunto abuso sexual en Piedras Negras
    El caso fue expuesto inicialmente en redes sociales y posteriormente formalizado ante el Centro de Empoderamiento de la Mujer, donde la adolescente acudió para presentar su declaración. REDES SOCIALES

La adolescente expusó a su padrastro en redes sociales, señalando que los hechos se habrían prolongado por varios años antes de decidir presentar la denuncia formal

PIEDRAS NEGRAS, COAH.- Una investigación se encuentra en curso en Piedras Negras luego de la denuncia presentada por una adolescente de 16 años contra su padrastro, identificado como Jorge Eriberto ¨N¨, quien en el pasado formó parte de la Policía Municipal, por su presunta responsabilidad en el delito de abuso sexual.

El caso fue expuesto inicialmente en redes sociales y posteriormente formalizado ante el Centro de Empoderamiento de la Mujer, donde la menor acudió para interponer la denuncia correspondiente. De acuerdo con su declaración, los hechos habrían comenzado cuando ella tenía aproximadamente nueve años, aunque en otra versión del caso se señala que las agresiones habrían iniciado desde los seis años de edad.

https://vanguardia.com.mx/coahuila/piedras-negras/resguardan-a-nina-de-2-anos-hallada-sola-en-las-calles-de-piedras-negras-PA20643059

La joven relató que durante años no pudo denunciar debido a diversas circunstancias familiares, además de señalar que su madre fue informada en su momento sobre lo ocurrido, pero no le dio credibilidad a sus señalamientos. Tras recibir atención psicológica, decidió finalmente presentar la denuncia formal ante las autoridades.

El expediente fue canalizado a la Fiscalía General de Justicia del Estado de Coahuila, donde el delegado regional, Rigoberto Raúl Rodríguez Ríos, confirmó que el caso ya se encuentra en análisis conjunto con el Centro de Empoderamiento de la Mujer para determinar si los hechos denunciados configuran un delito y, en su caso, proceder a la solicitud de un mandamiento judicial.

Hasta el momento, no se ha informado sobre la detención del señalado, mientras continúan las diligencias ministeriales para recabar declaraciones y elementos de prueba que permitan integrar la carpeta de investigación.

De acuerdo con la información oficial, el ex elemento policiaco deberá ser localizado para rendir su declaración en torno a los señalamientos en su contra. La investigación permanece abierta y bajo el proceso legal correspondiente.

(Con información de medios locales)

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


Delitos Sexuales
Denuncias

Localizaciones


Piedras Negras

Brissey Patiño

Brissey Patiño

Licenciada en Ciencias de la Comunicación con especialidad en Producción de Medios, me he desempeñado como editora web, de contenido regional, en la sección de Saltillo y anteriormente como community manager. He tomado diversos talleres y cursos relacionados con periodismo, herramientas digitales, derechos humanos y violencia de género incluyendo capacitaciones impartidas por Amnistía Internacional, Fábrica de Periodismo y la Fiscalía General del Estado de Coahuila. Tengo interés en temas como redes sociales, edición de vídeos, música, sociología y literatura.

NUESTRO CONTENIDO PREMIUM
Futuro asegurado

Futuro asegurado
true

Sinaloa, el Venezuela mexicano
true

POLITICÓN: Ante la inacción federal, crisis de AHMSA amenaza con escalar y volverse munición electoral
Las autoridades educativas resolvieron echar para atrás la modificación que ellas mismas le habían hecho al calendario escolar.

SEP da marcha atrás a modificación del calendario escolar 2025-2026

Familiares y cuerpos de emergencia acudieron a un domicilio de la colonia Bellavista, donde una mujer de 27 años fue localizada sin vida, movilizando a corporaciones municipales y estatales.

Saltillo: joven se quita la vida en Bellavista; antes envió mensajes a su madre
José Molina buscará que la Nave Verde reaccione tras perder serie ante Dorados.

Saraperos vuelve al Madero en busca de reacción ante unos Charros que también llegan presionados
FBI comparte denuncia de espionaje contra alcaldesa Eileen Wang

Alcaldesa en California acepta denuncia de ser ‘espía china’

Un nuevo vehículo eléctrico del fabricante chino BYD es exhibido en el Salón del Automóvil de China 2026 en Beijing.

Suben casi 85% las exportaciones chinas de autos de pasajeros en abril