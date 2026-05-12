Denuncian a ex policía por presunto abuso sexual en Piedras Negras

El caso fue expuesto inicialmente en redes sociales y posteriormente formalizado ante el Centro de Empoderamiento de la Mujer, donde la menor acudió para interponer la denuncia correspondiente. De acuerdo con su declaración, los hechos habrían comenzado cuando ella tenía aproximadamente nueve años, aunque en otra versión del caso se señala que las agresiones habrían iniciado desde los seis años de edad.

PIEDRAS NEGRAS, COAH.- Una investigación se encuentra en curso en Piedras Negras luego de la denuncia presentada por una adolescente de 16 años contra su padrastro, identificado como Jorge Eriberto ¨N¨, quien en el pasado formó parte de la Policía Municipal, por su presunta responsabilidad en el delito de abuso sexual.

La joven relató que durante años no pudo denunciar debido a diversas circunstancias familiares, además de señalar que su madre fue informada en su momento sobre lo ocurrido, pero no le dio credibilidad a sus señalamientos. Tras recibir atención psicológica, decidió finalmente presentar la denuncia formal ante las autoridades.

El expediente fue canalizado a la Fiscalía General de Justicia del Estado de Coahuila, donde el delegado regional, Rigoberto Raúl Rodríguez Ríos, confirmó que el caso ya se encuentra en análisis conjunto con el Centro de Empoderamiento de la Mujer para determinar si los hechos denunciados configuran un delito y, en su caso, proceder a la solicitud de un mandamiento judicial.

Hasta el momento, no se ha informado sobre la detención del señalado, mientras continúan las diligencias ministeriales para recabar declaraciones y elementos de prueba que permitan integrar la carpeta de investigación.

De acuerdo con la información oficial, el ex elemento policiaco deberá ser localizado para rendir su declaración en torno a los señalamientos en su contra. La investigación permanece abierta y bajo el proceso legal correspondiente.

(Con información de medios locales)