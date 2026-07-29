Universidad suma esfuerzos por el medio ambiente con campaña de reciclaje en Piedras Negras

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    Universidad suma esfuerzos por el medio ambiente con campaña de reciclaje en Piedras Negras
    Estudiantes, docentes y personal administrativo de UANE Piedras Negras participarán en la recolección de papel y libros en desuso para contribuir a las acciones de reciclaje. CORTESÍA

UANE fortalece la cultura ambiental al integrarse a ‘Un libro, un árbol’

PIEDRAS NEGRAS, COAH.- La Universidad Autónoma del Noreste (UANE), campus Piedras Negras, se integró a la campaña ambiental “Un libro, un árbol”, iniciativa promovida por el Gobierno Municipal a través de la Dirección de Ecología e Imagen Urbana con el objetivo de fomentar el reciclaje de papel y fortalecer las acciones de reforestación en la ciudad.

Como parte de esta estrategia, estudiantes, docentes y personal administrativo de la institución participarán en la recolección de libros, cuadernos, hojas y papel en desuso, materiales que serán enviados a reciclaje para evitar que terminen en el relleno sanitario y darles un aprovechamiento responsable.

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La incorporación de UANE representa un paso importante para ampliar el alcance de la campaña, al involucrar a la comunidad universitaria en actividades que promueven la educación ambiental, el manejo adecuado de residuos y la economía circular.

El programa contempla que el papel recuperado sea reciclado, mientras que los libros que aún se encuentren en buenas condiciones podrán ser donados para fomentar la lectura y prolongar su vida útil. Además, quienes participan en la campaña reciben un árbol para plantarlo en sus hogares, escuelas o espacios comunitarios, contribuyendo así a incrementar la cobertura vegetal del municipio.

La administración municipal ha señalado que durante la presente edición del programa se busca impulsar la plantación de alrededor de 8 mil 500 árboles, consolidando uno de los proyectos de reforestación urbana más importantes de Piedras Negras.

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Con la suma de universidades, empresas, dependencias públicas y organizaciones civiles, la campaña pretende convertir el reciclaje en una práctica permanente entre la población y fortalecer la conciencia ambiental, especialmente entre las nuevas generaciones.

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Antonio Santos

Antonio Santos

Me apasiona la comunicación en todas sus formas. Durante más de 15 años dedicado al periodismo, he colaborado como reportero y editor en Vanguardia, y de otros medios impresos, digitales, radio y televisión. Disfruto identificar el enfoque más relevante de cada historia, jerarquizar la información con criterio editorial y transformarla en contenidos claros, atractivos y útiles para las audiencias.

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