Universidad suma esfuerzos por el medio ambiente con campaña de reciclaje en Piedras Negras

PIEDRAS NEGRAS, COAH.- La Universidad Autónoma del Noreste (UANE), campus Piedras Negras, se integró a la campaña ambiental “Un libro, un árbol”, iniciativa promovida por el Gobierno Municipal a través de la Dirección de Ecología e Imagen Urbana con el objetivo de fomentar el reciclaje de papel y fortalecer las acciones de reforestación en la ciudad. Como parte de esta estrategia, estudiantes, docentes y personal administrativo de la institución participarán en la recolección de libros, cuadernos, hojas y papel en desuso, materiales que serán enviados a reciclaje para evitar que terminen en el relleno sanitario y darles un aprovechamiento responsable.

La incorporación de UANE representa un paso importante para ampliar el alcance de la campaña, al involucrar a la comunidad universitaria en actividades que promueven la educación ambiental, el manejo adecuado de residuos y la economía circular. El programa contempla que el papel recuperado sea reciclado, mientras que los libros que aún se encuentren en buenas condiciones podrán ser donados para fomentar la lectura y prolongar su vida útil. Además, quienes participan en la campaña reciben un árbol para plantarlo en sus hogares, escuelas o espacios comunitarios, contribuyendo así a incrementar la cobertura vegetal del municipio. La administración municipal ha señalado que durante la presente edición del programa se busca impulsar la plantación de alrededor de 8 mil 500 árboles, consolidando uno de los proyectos de reforestación urbana más importantes de Piedras Negras.

Con la suma de universidades, empresas, dependencias públicas y organizaciones civiles, la campaña pretende convertir el reciclaje en una práctica permanente entre la población y fortalecer la conciencia ambiental, especialmente entre las nuevas generaciones.