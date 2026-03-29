Plan ‘B’, cortina de humo para ocultar crisis económica, dice el diputado por Coahuila, Rubén Moreira

Durante el programa “Con peras, manzanas y naranjas”, el legislador del PRI afirmó que este debate ha servido como distractor frente a temas como la inflación, la falta de crecimiento económico, los homicidios y la inseguridad.

El diputado federal por Coahuila , Rubén Moreira Valdez, aseguró que el denominado Plan “B” impulsado por Morena en el Senado forma parte de una estrategia deliberada para desviar la atención pública de los principales problemas del país.

Moreira advirtió que, mientras el foco mediático se concentraba en el Senado, en la Cámara de Diputados avanzaron reformas que modifican la forma en que se calcula el gasto público.

Según explicó, estos cambios eliminan conceptos clave en la medición, como el gasto en programas sociales y la nómina de sectores esenciales como salud, educación y seguridad.

OCULTAMIENTO DE DÉFICIT Y LA DEUDA

El legislador detalló que estos rubros representan aproximadamente 1.4 billones de pesos, los cuales dejarían de contabilizarse para el cálculo del déficit.

“Morena preparó todo un escenario para concentrar la atención en un solo tema, mientras por otro lado avanzaban cambios que distorsionan la realidad económica del País”, afirmó.

Moreira explicó que, de las cuatro propuestas originales, el Senado eliminó la relacionada con la revocación de mandato, quedando principalmente la reducción de regidores a un máximo de 15 por ayuntamiento.

Sin embargo, señaló que esta medida ha sido presentada de forma engañosa como un gran ahorro.

De acuerdo con el abogado Miguel Sulub, de los 2 mil 478 municipios del país, solo 72 en 13 estados tienen más de 15 regidores, lo que implicaría reducir apenas 213 cargos a nivel nacional.