Plan ‘B’, cortina de humo para ocultar crisis económica, dice el diputado por Coahuila, Rubén Moreira

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Coahuila
/ 29 marzo 2026
    Plan ‘B’, cortina de humo para ocultar crisis económica, dice el diputado por Coahuila, Rubén Moreira
    Rubén Moreira advirtió que el Plan “B” funciona como distractor frente a la crisis económica y de seguridad. CORTESÍA

El legislador acusa que la propuesta de Claudia Sheinbaum distrae de inflación, inseguridad y bajo crecimiento, mientras se modifican reglas del gasto para ocultar el endeudamiento

El diputado federal por Coahuila, Rubén Moreira Valdez, aseguró que el denominado Plan “B” impulsado por Morena en el Senado forma parte de una estrategia deliberada para desviar la atención pública de los principales problemas del país.

Durante el programa “Con peras, manzanas y naranjas”, el legislador del PRI afirmó que este debate ha servido como distractor frente a temas como la inflación, la falta de crecimiento económico, los homicidios y la inseguridad.

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Moreira advirtió que, mientras el foco mediático se concentraba en el Senado, en la Cámara de Diputados avanzaron reformas que modifican la forma en que se calcula el gasto público.

Según explicó, estos cambios eliminan conceptos clave en la medición, como el gasto en programas sociales y la nómina de sectores esenciales como salud, educación y seguridad.

OCULTAMIENTO DE DÉFICIT Y LA DEUDA

El legislador detalló que estos rubros representan aproximadamente 1.4 billones de pesos, los cuales dejarían de contabilizarse para el cálculo del déficit.

“Morena preparó todo un escenario para concentrar la atención en un solo tema, mientras por otro lado avanzaban cambios que distorsionan la realidad económica del País”, afirmó.

Moreira explicó que, de las cuatro propuestas originales, el Senado eliminó la relacionada con la revocación de mandato, quedando principalmente la reducción de regidores a un máximo de 15 por ayuntamiento.

Sin embargo, señaló que esta medida ha sido presentada de forma engañosa como un gran ahorro.

De acuerdo con el abogado Miguel Sulub, de los 2 mil 478 municipios del país, solo 72 en 13 estados tienen más de 15 regidores, lo que implicaría reducir apenas 213 cargos a nivel nacional.

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Sulub expuso que, en el caso de Mérida, Yucatán, pasar de 17 a 15 regidores representaría un ahorro de apenas 100 mil pesos mensuales. “Esto no representa el ahorro que Morena presume; es una simulación”, subrayó.

Moreira también destacó que 11 congresos locales que deberán ajustar su gasto están bajo control de Morena y sus aliados, lo que —dijo— contradice su narrativa de austeridad.

Tanto Moreira como Sulub coincidieron en que, si se busca fortalecer la infraestructura y los servicios públicos, el Gobierno Federal debería reasignar recursos del presupuesto.

Entre las opciones mencionaron los más de 54 mil millones de pesos destinados a proyectos como el Tren Maya y el Tren Interoceánico, así como revisar el desempeño financiero del AIFA y Mexicana de Aviación.

Ambos señalaron que estos fondos podrían canalizarse directamente a estados y municipios, generando un impacto económico tangible en las comunidades.

‘EL PLAN B ES UNA FARSA’

“El Plan ‘B’ es una farsa. No resuelve los problemas estructurales del País y busca ocultar la realidad económica que vive México”, concluyó Rubén Moreira.

El legislador adelantó que el debate continuará en la Cámara de Diputados, donde el PRI votará en contra de la reforma electoral.

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