Plaza Juárez, vandalizada a pesar de inversión para mejorar este lugar del Centro de Saltillo

A pesar de una inversión inicial de 11 millones de pesos y de contar con alumbrado eléctrico, la plaza no dispone de cámaras de seguridad. Los vecinos argumentan que hasta el momento no se ha visto que las autoridades realicen rondines por el parque o instalen una caseta de seguridad.

A primera vista, los árboles y el pasto se ven en buena forma, así como las bardas y bancas. La estructura no parece estar dañada. Sin embargo, conforme uno se acerca, se puede notar que la falta de mantenimiento ha causado que el pasto escasee y los árboles no crezcan adecuadamente.

Una vecina del área comentó: “Casi no se ve porque así de frente parece que está cuidada, pero no. Además de estar abandonada, vienen muchos pandilleros y personas a drogarse, sobre todo en la parte de atrás y aquellas partes que no se pueden ver”.

Por su parte, los vigilantes de la plaza comentan que no pueden hacer mucho, pues ellos se retiran tras terminar su turno, dejando la plaza completamente sola.