Poder Judicial analiza casos de convivencia entre padres e hijos en Coahuila

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    Poder Judicial analiza casos de convivencia entre padres e hijos en Coahuila
    El Poder Judicial reiteró el llamado a priorizar el interés superior de niñas, niños y adolescentes, con el objetivo de evitar la prolongación de conflictos legales entre progenitores. FRANCISCO MUÑIZ

Se busca garantizar que las decisiones en procesos de custodia prioricen el bienestar de niñas, niños y adolescentes

El magistrado presidente del Poder Judicial de Coahuila, Miguel Felipe Mery Ayup, sostuvo una reunión con padres de familia que buscan esquemas de convivencia con sus hijos, asegurando que se realizará un análisis individual bajo criterios de imparcialidad. Tras el encuentro, el funcionario calificó la reunión como positiva y destacó que el objetivo es escuchar a todas las partes involucradas en los procesos familiares, garantizando el derecho de audiencia tanto para hombres como para mujeres.

“Analizamos caso por caso, vimos los temas con absoluta imparcialidad, dando el derecho, así como lo hacemos con las mujeres, a escuchar a los hombres en la circunstancia que tengan en cada caso”, afirmó el magistrado.

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Mery Ayup señaló que, aunque los padres manifiestan ser responsables y no haber incurrido en actos de violencia, la autoridad judicial debe revisar minuciosamente cada expediente para determinar la viabilidad de las convivencias solicitadas.

“Ellos sí tienen una petición unánime, que es poder convivir con sus hijos e hijas; y dicen que son padres responsables, que no han violentado ni a las niñas ni a los niños”, explicó el titular del Poder Judicial.

El magistrado hizo un llamado a los progenitores para que dejen de lado las diferencias personales y prioricen el bienestar de los menores, buscando acuerdos que eviten prolongar los conflictos legales en perjuicio de la infancia.

“Que podamos poner el interés superior de los menores, de las infancias, por encima de cualquier interés particular entre las partes”, enfatizó Mery Ayup, quien reiteró que esta es una petición constante hacia los padres en conflicto.

En cuanto a la infraestructura, el presidente del Tribunal Superior de Justicia informó que el proceso de traslado a la nueva Ciudad Judicial de Saltillo continúa conforme a lo planeado, manteniendo comunicación con los gremios legales.

“En el traslado a la Ciudad Judicial vamos bien. Hemos estado en contacto con barras y colegios de abogados, para que cualquier duda pueda ser solucionada”, concluyó el magistrado sobre la mudanza al nuevo complejo.

Esta transición a la Ciudad Judicial, que inició operaciones de forma gradual este año, busca centralizar los servicios de justicia familiar, civil y mercantil para ofrecer una atención más eficiente y moderna a la ciudadanía de la región.

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Manuel Rodríguez

Manuel Rodríguez

Ha realizado reportajes para empresas nacionales e internacionales en diversas plataformas multimedia como Univisión, TV Azteca y Televisa. Generador de contenido en temas locales y estatales diversos; investigador de historias urbanas y de vida. Ganador de múltiples premios estatales de periodismo, así como de la Universidad Autónoma de Coahuila. Egresado de la Universidad Americana del Noreste.

Instagram: disruptive_mx

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