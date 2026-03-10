Polémica en Colegio La Salle de Monclova por elección de rey y reina llega hasta podcast chilango

Lo que comenzó como una actividad de convivencia escolar en el Colegio La Salle de Monclova, Coahuila, terminó convirtiéndose en una polémica que trascendió el ámbito local y llegó incluso a un podcast nacional. El caso fue comentado en el programa “Los Herejes”, un popular podcast producido en la Ciudad de México que aborda temas de historia, ciencia, filosofía y cultura desde una perspectiva crítica. Durante una de sus emisiones, uno de los participantes mencionó el incidente ocurrido en el plantel educativo de Monclova en tono de burla, lo que amplificó la discusión generada en torno al proceso de votación estudiantil. TE PUEDE INTERESAR: Sacrifican a ‘Pilo’, perro que dejó grave a niña en Frontera; menor recibió 68 puntos tras ataque

ERROR EN BOLETAS La controversia se originó durante la reciente elección interna para elegir al rey y la reina de un evento escolar, en la que participaron alumnos desde cuarto de primaria hasta tercer grado de preparatoria. En la contienda participaban Lu y Carlos por el equipo celeste, así como Mía y Yuval por el equipo rojo. Sin embargo, durante el proceso de votación se detectaron inconsistencias tanto en el sistema utilizado para el conteo como en el diseño de las boletas. De acuerdo con testimonios de padres de familia y personal docente, los equipos competían con los colores rojo y azul; no obstante, en las boletas los participantes del equipo azul aparecían identificados con color rojo, mientras que los del equipo rojo fueron colocados en color verde.

Esta situación generó confusión entre los estudiantes, particularmente entre los más pequeños, quienes en muchos casos marcaron únicamente el color rojo sin revisar los nombres de los candidatos, lo que provocó que varios votos se asignaran a participantes distintos a los que realmente pretendían apoyar. RECONOCEN FALLA PERO DESCARTAN REPETIR VOTACIÓN Al darse a conocer los resultados, el equipo azul —que en la boleta aparecía identificado con color rojo— resultó ganador, lo que generó inconformidad entre parte de la comunidad escolar. El encargado del área de sistemas del colegio, identificado como Paco, responsable del programa utilizado para el proceso de votación, reconoció que en el último momento se realizó un cambio en la configuración que terminó provocando la confusión entre los colores de los equipos. Pese a las inconformidades manifestadas, los integrantes del comité organizador, Carlos Javier Román y Eduardo Bordallo, junto con Víctor Manuel Ríos Soto, descartaron de manera tajante la posibilidad de repetir la votación para definir a los estudiantes que ocuparían los títulos de Rey y Reina. En la misma línea, el director del Colegio La Salle, Gerardo Dávila, admitió que el sistema presentó fallas durante el proceso; no obstante, sostuvo que no se contempla llevar a cabo una nueva elección. La inconformidad de algunos padres de familia se manifestó durante el propio evento en el que se anunció el resultado final, donde se registraron reclamos, abucheos y momentos de tensión. REGRESAN LA CORONA DE LA PRINCESA Incluso, la madre de una de las participantes del equipo rojo —quien inicialmente aparecía con ventaja— regresó la corona de princesa que se le había otorgado como reconocimiento, en señal de protesta por lo ocurrido. Más allá del resultado, algunos padres de familia señalaron que este tipo de actividades escolares deberían servir como ejemplo de organización, transparencia y respeto al voto para los estudiantes. La discusión continúa entre la comunidad escolar, mientras persiste la pregunta sobre si el proceso debió revisarse o repetirse para reflejar con mayor claridad la intención del voto de los alumnos.

