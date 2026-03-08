Sacrifican a ‘Pilo’, perro que dejó grave a niña en Frontera; menor recibió 68 puntos tras ataque
El can, que llevaba más de cinco años con la familia y contaba con vacunas y entrenamiento, fue sacrificado luego del ataque ocurrido el 27 de febrero
FRONTERA, COAHUILA.- A poco más de una semana del ataque que dejó gravemente herida a una niña de ocho años en el municipio de Frontera, el perro de raza pastor belga involucrado en el incidente fue sacrificado, luego de permanecer varios días bajo resguardo y observación.
El animal, identificado por la familia como “Pilo”, fue retirado del domicilio tras la agresión y puesto en aislamiento para vigilar su comportamiento y descartar la presencia de alguna enfermedad. Finalmente, el pasado jueves 5 de marzo se confirmó que el can fue sacrificado como medida preventiva.
TE PUEDE INTERESAR: Niña es brutalmente atacada por un perro en Frontera (video)
De acuerdo con la información difundida por la familia, el perro había vivido con ellos durante más de cinco años. Además, estaba entrenado y contaba con su esquema de vacunación completo. Sin embargo, el ataque, ocurrido aparentemente sin una causa clara, llevó a los dueños a tomar la decisión de priorizar la seguridad de los integrantes del hogar.
El caso generó conmoción entre vecinos y usuarios de redes sociales, luego de que la madre de la menor, identificada como “Ale”, compartiera públicamente el testimonio de lo sucedido.
Según relató, el ataque ocurrió el viernes 27 de febrero alrededor de las 18:27 horas, cuando la niña sufrió severas heridas en el cuero cabelludo a causa de la mordedura del animal.
Tras el incidente, la menor fue trasladada de urgencia para recibir atención médica. Ingresó a cirugía aproximadamente a las 19:00 horas y el procedimiento se prolongó durante varias horas, concluyendo alrededor de la 01:00 de la madrugada.
Como resultado de las lesiones, el equipo médico tuvo que colocarle 68 puntos en la cabeza para cerrar las heridas provocadas durante el ataque.
En su mensaje difundido en redes sociales, la madre describió a su hija como una niña “valiente y fuerte”, al tiempo que agradeció el apoyo recibido por parte de familiares, amigos y personas que se solidarizaron con la situación.
No obstante, también denunció dificultades para recibir atención médica inmediata. Explicó que inicialmente acudieron a la Clínica 9 del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en Frontera, donde la menor recibió primeros auxilios. Sin embargo, señaló que posteriormente no se le brindó la atención requerida debido a que en ese momento no contaban con el documento de afiliación, pese a que el seguro estaba vigente.
Ante esta situación, la familia decidió trasladar por sus propios medios a la niña a un hospital en Monclova, donde finalmente pudo ser intervenida quirúrgicamente.
El caso ha generado debate en la comunidad sobre la seguridad en el manejo de mascotas, así como sobre la atención médica de emergencia en instituciones públicas.
La convivencia entre niños y mascotas puede ser positiva para el desarrollo emocional y social, pero requiere supervisión y educación para prevenir accidentes. Especialistas en comportamiento animal y pediatría recomiendan enseñar a los menores ciertas normas básicas cuando interactúan con perros u otras mascotas en casa.
1. Supervisión constante de un adulto
Los niños pequeños nunca deben interactuar solos con una mascota, especialmente con perros de tamaño mediano o grande. Los adultos deben vigilar el juego y la cercanía para detectar señales de incomodidad del animal.
2. No molestar a la mascota cuando come o duerme
Los animales pueden reaccionar de forma defensiva si se les interrumpe mientras comen, descansan o cuidan a sus crías. Es importante enseñar a los niños a respetar esos momentos.
3. Evitar jalones o juegos bruscos
Los menores no deben jalar orejas, cola o pelo, ni montarse sobre el animal. Estas acciones pueden provocar dolor o estrés y desencadenar una reacción agresiva.
4. Aprender a reconocer señales de alerta del animal
Los perros suelen mostrar signos antes de reaccionar, como:
gruñir
enseñar los dientes
tensar el cuerpo
esconderse o alejarse
Si un niño observa estas señales, debe alejarse y avisar a un adulto.
5. No acercar el rostro al animal
Una de las recomendaciones más importantes es evitar que los niños acerquen la cara al hocico del perro, ya que la mayoría de las mordeduras en menores ocurren en el rostro o la cabeza.
6. Enseñar a acariciar de forma adecuada
Se debe enseñar a los niños a acariciar suavemente, preferentemente en el lomo o el costado, evitando movimientos bruscos.
7. Mantener a las mascotas saludables
Los dueños deben garantizar que el animal tenga:
vacunas al día
desparasitación
entrenamiento básico
revisiones veterinarias
Un animal sano y bien socializado reduce considerablemente el riesgo de incidentes.
8. Establecer reglas claras en casa
Es recomendable definir reglas como:
no correr ni gritar alrededor del animal
no quitarle juguetes o comida
no molestarlo cuando esté en su espacio