Sacrifican a ‘Pilo’, perro que dejó grave a niña en Frontera; menor recibió 68 puntos tras ataque

FRONTERA, COAHUILA.- A poco más de una semana del ataque que dejó gravemente herida a una niña de ocho años en el municipio de Frontera, el perro de raza pastor belga involucrado en el incidente fue sacrificado, luego de permanecer varios días bajo resguardo y observación.

El animal, identificado por la familia como “Pilo”, fue retirado del domicilio tras la agresión y puesto en aislamiento para vigilar su comportamiento y descartar la presencia de alguna enfermedad. Finalmente, el pasado jueves 5 de marzo se confirmó que el can fue sacrificado como medida preventiva.

De acuerdo con la información difundida por la familia, el perro había vivido con ellos durante más de cinco años. Además, estaba entrenado y contaba con su esquema de vacunación completo. Sin embargo, el ataque, ocurrido aparentemente sin una causa clara, llevó a los dueños a tomar la decisión de priorizar la seguridad de los integrantes del hogar.

El caso generó conmoción entre vecinos y usuarios de redes sociales, luego de que la madre de la menor, identificada como “Ale”, compartiera públicamente el testimonio de lo sucedido.

Según relató, el ataque ocurrió el viernes 27 de febrero alrededor de las 18:27 horas, cuando la niña sufrió severas heridas en el cuero cabelludo a causa de la mordedura del animal.

Tras el incidente, la menor fue trasladada de urgencia para recibir atención médica. Ingresó a cirugía aproximadamente a las 19:00 horas y el procedimiento se prolongó durante varias horas, concluyendo alrededor de la 01:00 de la madrugada.

Como resultado de las lesiones, el equipo médico tuvo que colocarle 68 puntos en la cabeza para cerrar las heridas provocadas durante el ataque.

En su mensaje difundido en redes sociales, la madre describió a su hija como una niña “valiente y fuerte”, al tiempo que agradeció el apoyo recibido por parte de familiares, amigos y personas que se solidarizaron con la situación.

No obstante, también denunció dificultades para recibir atención médica inmediata. Explicó que inicialmente acudieron a la Clínica 9 del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en Frontera, donde la menor recibió primeros auxilios. Sin embargo, señaló que posteriormente no se le brindó la atención requerida debido a que en ese momento no contaban con el documento de afiliación, pese a que el seguro estaba vigente.

Ante esta situación, la familia decidió trasladar por sus propios medios a la niña a un hospital en Monclova, donde finalmente pudo ser intervenida quirúrgicamente.

El caso ha generado debate en la comunidad sobre la seguridad en el manejo de mascotas, así como sobre la atención médica de emergencia en instituciones públicas.