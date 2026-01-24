Policía de Monclova lleva plática de prevención de delitos y adicciones a estudiantes

Durante la charla, Santos Martínez habló de frente con los jóvenes sobre la importancia de conocer la historia reciente del estado en materia de seguridad.

MONCLOVA, COAH.- Con el objetivo de acercar la labor policial a la juventud y fortalecer la prevención de conductas de riesgo, el director de Seguridad Pública de Monclova, Gabriel Santos Martínez, sostuvo un encuentro con estudiantes del Centro Universitario de Coahuila (CEUC), donde compartió reflexiones sobre seguridad, participación ciudadana y el papel de las nuevas generaciones en la construcción de una ciudad más segura.

A través de una comparativa entre el año 2008 y la actualidad, explicó cómo Coahuila enfrentó una de sus etapas más complejas y qué acciones se han implementado para prevenir que ese escenario se repita.

Más que una conferencia tradicional, el encuentro se convirtió en un espacio de diálogo.

Los estudiantes participaron activamente, preguntando qué se espera de una policía moderna y cómo ellos, desde su entorno cotidiano, pueden contribuir a mejorar la seguridad en su comunidad.

“El objetivo es que los jóvenes sepan lo que pasó y lo que hoy estamos previniendo. Que entiendan por qué se toman ciertas decisiones y cómo todos podemos aportar”, expresó el director de Seguridad Pública, al subrayar el valor de la memoria histórica como herramienta de prevención.

Santos Martínez destacó que esta fue la primera vez que fue invitado a este plantel, motivo por el cual acudió acompañado de distintas áreas de la corporación, para explicar programas que impulsa la actual administración municipal, como Justicia Cívica, Andrómeda y las estrategias de proximidad social.

Asimismo, reconoció a los estudiantes como una parte fundamental del presente y futuro de Monclova, señalando que la juventud es una aliada clave para fortalecer la seguridad, al convertirse en una voz ciudadana activa que ayude a mejorar el trabajo policial.

Finalmente, agradeció a las autoridades del CEUC y a los alumnos por la invitación y el reconocimiento recibido, reiterando que la Dirección de Seguridad Pública se mantiene abierta y dispuesta a continuar llevando este tipo de pláticas a más instituciones educativas, convencidos de que la prevención comienza con la información y el diálogo.