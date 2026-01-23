Subasta de AHMSA sigue sin aval del juzgado federal

Monclova
/ 23 enero 2026
    Subasta de AHMSA sigue sin aval del juzgado federal
    Las instalaciones de AHMSA continúan sin un proceso de venta legalmente aprobado. FOTO: VANGUARDIA/ARCHIVO

El Juzgado Segundo de Distrito no ha autorizado el calendario ni el procedimiento de venta propuesto por la sindicatura

MONCLOVA, COAH.- El proceso de subasta de Altos Hornos de México (AHMSA) no cuenta, hasta el momento, con la autorización del Juzgado Segundo de Distrito en Materia de Concursos Mercantiles, por lo que el calendario difundido recientemente por la sindicatura no tiene validez legal ni produce efectos jurídicos.

En días recientes se dio a conocer un cronograma que fijaba el próximo 2 de marzo como fecha para la celebración de una audiencia pública vinculada con la venta de la empresa; sin embargo, dicha programación no ha sido validada por la autoridad judicial, por lo que el procedimiento de subasta no puede considerarse formalmente iniciado.

El síndico del concurso mercantil, Víctor Manuel Aguilera Gómez, solicitó una prórroga de 30 días naturales para la publicación de la convocatoria correspondiente. No obstante, el juzgado federal, con sede en la Ciudad de México, no ha emitido resolución alguna sobre esta petición ni ha autorizado los términos del proceso propuesto.

La iniciativa presentada por la sindicatura contempla la venta conjunta de Altos Hornos de México y Minera del Norte (MINOSA) como una sola unidad productiva, en un periodo estimado entre enero y marzo de 2026. Sin embargo, el juzgado ha señalado que existen requerimientos pendientes que deben ser atendidos antes de otorgar su visto bueno.

Mientras no se publique un acuerdo judicial en el diario oficial de acuerdos, no es posible recibir posturas económicas ni avanzar en la enajenación de los activos de la empresa. Esta situación mantiene detenida la eventual liquidación de adeudos laborales y el cumplimiento de compromisos con acreedores.

Hasta que la autoridad judicial emita una resolución definitiva, el proceso de venta de AHMSA permanece suspendido, sin fechas confirmadas ni condiciones legalmente autorizadas para su ejecución.

Lidiet Mexicano

