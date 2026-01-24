Sin freno reinado del auto: Saltillo y Torreón, en top 6 de crecimiento en vehículos por cada 100 mil habitantes
Otros casos como Puebla o Morelia han logrado reducir el número de vehículos en los últimos 10 años
El crecimiento del parque vehicular en Saltillo y Torreón no muestra señales de desaceleración. De acuerdo con datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), ambas ciudades se ubican entre las que mayor incremento han registrado en el número de vehículos por cada 100 mil habitantes en el país.
Según el indicador de Vehículos de Motor Registrados en Circulación entre 2015 y 2024 —último dato disponible—, la capital de Coahuila pasó de 29 mil 762 a 43 mil 631 vehículos por cada 100 mil habitantes, lo que representa un aumento de 46.6 por ciento.
En el caso de Torreón, el crecimiento fue aún más pronunciado. La ciudad lagunera pasó de 20 mil 324 a 35 mil 145 vehículos por cada 100 mil habitantes, es decir, un incremento de 72.9 por ciento en el periodo analizado.
En el ranking nacional de las seis ciudades con mayor crecimiento en este indicador, Cuernavaca encabeza la lista con un aumento de 154.1 por ciento, seguida de Mexicali con 86.7, Tijuana con 78.5 y Toluca con 53.6 por ciento.
Estas cifras se obtienen al comparar a los municipios más poblados de las 20 zonas metropolitanas del país con más de un millón de habitantes. Bajo este criterio, Saltillo y Torreón superaron en crecimiento a otros municipios como Zapopan, Iztapalapa, Monterrey, Querétaro, Aguascalientes, Chihuahua y Ciudad Juárez.
CIUDADES QUE LOGRAN DISMINUIR
Aunque la tendencia general es al alza, existen casos contrarios. Algunas ciudades han conseguido reducir su tasa de vehículos por cada 100 mil habitantes.
Uno de los ejemplos es Morelia, que disminuyó su índice en 14.6 por ciento al pasar de 55 mil 796 vehículos en 2015 a 47 mil 626 en 2024. Puebla también registró una baja, al pasar de 35 mil 282 a 33 mil 327 vehículos por cada 100 mil habitantes, lo que representa una reducción de 5.5 por ciento.
Destaca, además, el caso de Monterrey, que como municipio ha logrado redistribuir el crecimiento vehicular hacia su zona metropolitana. Con un incremento de apenas 5.2 por ciento, se posiciona como la ciudad con el menor crecimiento entre aquellas que aún reportaron aumentos en su indicador.